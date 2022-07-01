Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкая армия уже находится в числе сильнейших армий мира, но сейчас придаётся особое значение увеличению имеющегося военного потенциала Анкары, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Почему все резко захотели сильную армию? Третью мировую хотят, по ходу», — предполагает Степан Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что планы у турецкого президента очень смелые, но сомнительно, что его ему удастся это так просто сделать.

«Мощно Эрдоган замахнулся. Правда, это не удалось даже в самый пик расцвета Османской империи. Поэтому не стоит ждать, что Турция по щелчку пальцев обскачет всю планету по военной мощи», — пишет Роман Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что Турция сумела прогнуть НАТО под свои требования и теперь Эрдоган почувствовал себя хозяином положения.

«Эрдоган заявил, что Швеция уже экстрадировала в Турцию нескольких активистов Рабочей партии Курдистана, но этого ему недостаточно, очевидно. Ему по фиг на все права и на всю гуманность. Он мечтает всё о большей и о большей власти», — считает Rurik V.

«Смотрите, что НАТО со своим расширением наделало. Турция, видимо, какие-то нереальные преференции получила, предоставив разрешение на вступление Финляндии и Швеции. Курдов мимо всяких европейских законов и ценностей просто возьмут под ручки и прямо в лапы Эрдогану всучат. Мне страшно представить, что с ними будет. Всё, раскормили зверя. Ему теперь только больше будет хотеться крови», — уверен Николай М.

Часть людей полагает, что, несмотря на амбиции президента Турции, сама Турецкая Республика пока же продемонстрировала хотя бы экономический потенциал для усиления своей армии.

«Не хватит денег сделать такую армию. США никто никогда не перегонит по силе армии просто потому, что в ней сосредоточены все деньги мира. А у Турции сейчас дикая инфляция и вообще экономика шатается. Так что не верю», — написала Альбина Р.

Ряд пользователей указывает на то, что не имея самой сильной армии в мире, Эрдоган тем не менее очень сильно о ней мечтает.

Alexandre Vallaury Солдат турецкой армии

«У таких, как Эрдоган, один диагноз — «комплекс Наполеона». Это набор психологических особенностей, свойственных людям небольшого роста. Характеризуется чрезмерно агрессивной манерой поведения, что предположительно является компенсацией недостатка роста. Известен также как синдром Наполеона и синдром коротышки. Подхватил эту заразу Эрдоган, очевидно, от Зеленского», — предполагает Анна Я.

Нашлись и те, кто уверены, что Турция ещё наведёт шороху в спокойной европейской гавани.

«А я хочу сказать: «Вперёд, Эрдоган! Ломай сложившееся мироустройство! Ломай НАТО!» Чем больше у Эрдогана амбиции, тем хуже будет Европе. А это уже нам на руку. Главное, чтобы турки на север не лезли. Для этого у России армия должны быть всегда сильнее, чем в Турции. Благо на Украине мы всем показали, что можем перемалывать армию противника, будучи даже в меньшинстве», — поделился своим мнением Дмитрий К.

Напомним, 1 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе своего выступления в Университете национальной обороны в Стамбуле о том, что турецкая армия уже находится в числе сильнейших армий мира, но сейчас придаётся особое значение увеличению имеющегося военного потенциала Анкары.