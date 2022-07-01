Алтайский край, 27 августа, 2004, 12:51 — ИА Регнум. 15 машин "Скорая помощь" и 6 школьных автобусов отправились в районы от администрации края. В пресс-центре главы края ИА REGNUM подчеркнули, что это только первая партия спецтранспорта из более чем двухсот, поступающих в край по губернаторской программе "Здоровье Алтая". 46 миллионов рублей на эти цели привлечены главой администрации края Михаилом Евдокимовым из внебюджетных источников.

Машины "скорая помощь" получили город Алейск, Алтайский, Бийский, Бурлинский, Залесовский, Локтевский, Новичихинский, Первомайский, Романовский, Смоленский районы края, краевой госпиталь для ветеранов войн, краевой противотуберкулезный диспансер, краевая клиническая больница, краевой онкологический центр, Лебяжинская туберкулезная больница. Школьные автобусы отправились в Алейский, Благовещенский, Заринский, Табунский, Усть-Пристанский районы и в краевую школу для слабовидящих детей.

Всего в рамках губернаторской программы "Здоровье Алтая" до ноября этого года в Алтайский край поступит 188 автомобилей "скорая помощь" для всех районов и большинства городов края, а также для 24 краевых лечебных учреждений.

Кроме этого на Алтай прибудут 4 реанимобиля для Центра медицины катастроф, 10 микроавтобусов для диагностических центров Барнаула, Бийска и Рубцовска, краевой станции переливания крови, а также 9 школьных автобусов.

Главный врач Бийской ЦРБ Валерий Дудченко рассказал, что расширение службы скорой помощи является первоочередной задачей для всего здравоохранения, поэтому этот шаг краевой администрации будет по достоинству оценен не только медицинскими работниками, но и всеми жителями края.