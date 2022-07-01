Заявление председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина о том, что необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, а также «исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и пропагандирующие деструктивное поведение», спровоцировало дискуссию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 1 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Российское телевидение

«Нужно ещё и прикрыть информационные мусорки по типу «Пусть говорят» и прочие «мужские-женские», которые всяческую грязь наружу выворачивают. А также надо больше показывать позитивных новостей и фильмов показывать, про добрые поступки», — указывает Иван Г.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением главы российского Следственного комитета. Граждане вспомнили, что во времена Советского Союза на государственном телевидении не было жестокости, насилия и аморальщины.

«Это правильно! В основное советское время народ сцен насилия с экрана не видел и воспринимал их совершенно иначе, чем нынешние поколения. Раньше насилие было насилием, а сейчас превратилось в развлечение», — написал Евгений П.

«Очнулись! Через 30 лет! В СССР был этот запрет. И фильмы, и передачи в основном были настроены на доброту и любовь. Теперь же как ни посмотришь — одни разборки, пошлость и подлость с экрана льются потоком», — отметила Мария В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Бастрыкин предлагает сделать то, что необходимо было привести в исполнение ещё вчера.

«Давно пора! Молодежь уже в трёх поколениях смотрят одно сплошное насилие с грабежами и изощренными убийствами. Особенно этим грешат госканалы. Жесткие и омерзительные фильмы и сериалы показывают», — возмутилась Маргарита П.

Часть людей полагает, что, следуя желаниям главы Следственного комитета, с российских телеканалов могут полностью исчезнуть фильмы и сериалы.

«Это ж так мы дойдём до того, что все сериалы на государственных каналах придётся запретить. Именно в них демонстрируется жестокость, подлость, измены, антисоциальное поведение и культура насилия», — считает Павел Т.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 У телевизора

Ряд пользователей указывает на то, что в телевизоре демонстрируется то, что интересует и волнует современного российского зрителя.

«Какие времена, такие и нравы. Телевизор — это зеркало общества. Если бы в обществе не было насилия, то и показывать-то, собственно, было нечего. Про себя же всё смотрим. А это значит, что власти хотят скрыть правду жизни. Сделать вид, что типа ничего такого страшного нет, вам кажется, не выдумывайте и вообще не нарушайте закон», — пишет Николай В.

Нашлись и те, кто уверены, что сначала государство должно искоренить насилие, жестокость, а также проявления аморализма и безнравственности, и только потом исключать такие вещи из федеральных телеканалов как не соответствующие новой действительности.

«Вот объясните мне, неужели Бастрикин и прочие считают, что проблема в телевизоре? Он как глава Следственного комитета разве думает, что с исчезновением с телеэкранов насилия это самое насилие исчезнет и в реальной жизни? Может быть, всё-таки работу правоохранительных органов отладим? Или всё-таки начнём по-настоящему отстаивать семейные ценности и проводить духовное воспитание? Может быть, пора отказаться от общества потребления и наконец-таки дать народу идеологию — хоть что-то объединяющее? Или это слишком сложно?» — задаётся вопросами Артём У.

Напомним, 1 июля председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости о том, что необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, а также «исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и пропагандирующие деструктивное поведение».