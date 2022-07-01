Сеть: «Лишь бы боком ему это не вышло!» — Лукашенко ввел безвиз для поляков
С 1 июля по 31 декабря включительно граждане Польши смогут посещать Белоруссию без виз. Соответствующее решение, как сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, принято «в целях поддержания добрососедских отношений».
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не поддержали поступок руководства Белоруссии. Ни в связи с введенными против республики санкциями, ни тем более в связи с попыткой переворота в Белоруссии в августе 2020 года.
«Забыли добавить, что въезд будет осуществляться через забор, установленный Польшей по границе с Белоруссией через ворота для лосей», — иронизирует Галина.
«Лукашенко и здесь деньги делает. По внутренним ценам покупает у России нефть. Полякам и прибалтам бензин продает», — пишет Берта Р.
«Получается, облегчили желающим выезд из Европы. Плюс наглядная агитация для простых граждан Польши… что правительство им врет», — написал Денис П.
«Батька рискует. Поедут не только голодные за едой и топливом. Поедут и провокаторы, и диверсанты, чтобы ещё раз майдан организовать. Мало ему августа 2020?» — недоумевает Александр Е.
«Неожиданно», — отреагировал Митя.
«Лукашенко пытается показать, что Белоруссия с соседями имеет только добропорядочные отношения. Забыл быстро, как при помощи поляков его чуть не сбросили с высокого постамента… Странное происходит в этом мире. Страны, которым Россия оказывает помощь, почему-то предают её в первую очередь…» — отметила Ольга.
«Зачем ему это надо? Чтоб иноагенты расшатывали внутри Белоруссии политический режим?» — задалась вопросом Светлана.
«Зря! Как показывает история — эти добром не отплатят…» — пишет Владимир.
«Батька деньги делает. У них такой наплыв будет сейчас продовольственных туристов», — смеется Alexey.
«Туда за продуктами ездят из сытой Европы», — с сарказмом добавил Evgeniy L.
«Заметила уровень троллинга: польское правительство достроило забор — Батька ввел безвиз», — написала milomilolika.
«Чтобы в Белоруссию заехали шпионы и нацики под видом мирных покупателей?» — не понимает Георгий.
«Он что, сдурел? Забыл август, да оттуда через Белоруссию такое дерьмо нацистское попрет в Россию, надо границу с Белоруссией закрывать», — отреагировала Наталья.
«Лишь бы боком всё это ему не вышло…» — добавил Yana.
«Им было бы полезнее поголодать. Чтобы меньше русофобии», — считает Елена К.
«Скоро евробюрократы запретят выезжать за «железный занавес» в Белоруссию и Россию. Зачем? А вдруг посмотрят вражеское TV или не найдут пустые магазины и несчастных угнетаемых жителей», — отметил Виктор.
«Надо разделять народ и власть. Лукашенко правильно делает. Пускай едут, смотрят и сравнивают цены у себя и в Белоруссии. Одно дело — пропаганда и полное враньё СМИ и другое — когда всё видишь собственными глазами», — считает Николай.
«Не оценят», — отреагировал Andrey.
«Я не понимаю. Батьке дают задешево нефть. Он разбазаривает бензин и продукты тем, кто ввел санкции и его хотел скинуть. Он в реале думает, что они прозреют и его полюбят? Они поедят, а потом нагадят ему в тарелку. В 1988 поляки тоже ездили в СССР, Украину за товарами, продуктами… Ну и что? Поели дешево в СССР и потом на*рали…» — возмутился один из участников обсуждения.
«Я бы этим «соседям» шанса не давал бы. Но тут бизнес, ничего личного», — подытожил один из участников обсуждения.