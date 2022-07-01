Сеть: «До зимы чинить — и точка!» — «Северный поток» остановят на ремонт
Обе нитки газопровода «Северный поток» временно остановят для проведения ремонтных работ, сообщили в компании Nord Stream AG. Временная остановка обеих ниток трубопровода «Северный поток» произойдет с 11 по 21 июля 2022 года.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие восприняли новость о плановом ремонте с сарказмом, выразив пожелание, чтобы он продлился дольше запланированного.
«А там есть уточнение, по 21 июля какого года будет простой?» — с сарказмом поинтересовался М. Б.
«Да опять какие-нибудь турбины не вернут, или ещё что-то», — смеется Olga К.
«Там компрессор Сименс наверняка надо ремонтировать в Канаде. Ну которая санкции ввела. Эх, беда, беда…» — пишет Ю. К.
«Надо в процессе работ «поломки» обнаружить, а за новыми деталями Медведева отправить», — иронизирует Юлия.
«Наконец-то это начинается! Пора уже, осень не за горами…» — добавила Оксана.
«Думаю, наши не подведут и будут включать газ после обслуживания так же, как и горячую воду, — с задержкой на пару недель», — с юмором отметил Denis.
«Ну надо же дать попробовать партнёрам, как оно, на украинском транзите, как они хотели. Пусть кушают. Любой каприз за ваши деньги», — отметила Ольга.
«До зимы чинить — и точка», — шутит Галина К.
«Там Украина у Словакии «покупала» газ, пусть немцы там же покупают…» — с сарказмом призвал один из участников обсуждения.
«Плановый ремонт может внезапно перейти во внеплановый. Бывает», — написал Viktor А.
«В этом году зима пришла в Европу летом», — смеется Семен.
«Откроется после поставки турбин, которые отдали немцам в ремонт по гарантии. Которые, в свою очередь, переправили их в Канаду», — пошутил Константин Р.
«На ремонт, профилактику и раньше закрывали, но об этом не говорили и это было некритично для покупателей газа, потому что хранилища заранее заполнялись. А тут они — то покупаю, то нет. Они сами не заполнили хранилища. Закрытия на ремонт и в договорах прописаны. Летом перед началом нового осенне-зимнего сезона всегда закрывали на профилактический ремонт. И Россия тут ни при чем, если орать начнут, что мы их без газа оставили совсем», — отметил. А О.
«Турбины не приехали, увы, не можем запустить. Но! Есть «Северный поток — 2». Хочешь газ? Стреляй себе в политическую промежность! О как», — смеется «Твой».
«Ну уж делать, так делать! Чтоб на совесть! К 8 марта!» — с сарказмом добавил Gothmog.
«Ещё надо октябрь, ноябрь, декабрь и январь профилактику провести. А то сейчас они и в лужах научились принимать ванны», — написала Пелагия З.
«Тщательнее ремонтируйте», — шутит 82 782.
«Могут и не успеть к концу месяца. Иногда ремонт бывает не плановый, долговременный, плавно переходящий в постоянный», — не без сарказма прокомментировала Ирина.
«Ну а что вы смеетесь? Ответственный подход к делу. Переживают за состояние оборудования! Опять же, я бы подольше сделал, конечно, а то разве за 10 дней можно качественно выполнить ремонт?! Такие дела с кондачка не решаются. Минимум месяц!» — пошутил один из комментирующих.
«Середина лета обещает быть занимательной», — отметила Mariya B.
«Я требую увеличить время обслуживания до 1 сентября!» — смеется Рустам.
«Я надеюсь, в эти дни в Европе будет очень жарко», — написала Ekaterina.
«Пусть пока потренируются. Перед зимой», — с юмором добавил Евгений Львович.
«Рано. Надо было к осени поближе. Или к зиме…» — подытожила Надежда.