Сообщение Следственного комитета России о том, что 95% военных, переданных украинской стороной при обмене 29 июня 2022 года, подвергались пыткам со стороны участников вооружённых формирований Украины, в том числе путём избиений и применения электрического тока, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 1 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Неудивительно! К нацистам ведь в плен попали», — отметил Иван С.

Многие пользователи были в шоке от этой новости. Граждане не подозревали, что зверства киевского неонацистского режима распространяются на подавляющее большинство тех, кто попал к ним в тюрьмы.

«Пытать пленённых солдат, которые не могут оказать никакого сопротивления, когда они беспомощны, ранены, могут только самые настоящие «шакалы», то есть фашисты! Но придёт время, каждому воздастся по заслугам!» — убеждён Владимир Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что вернувшиеся из плена военные, по сути, оказались «счастливчиками», потому что есть те, кого украинские нацисты запытали до смерти.

«Пытать, убивать безоружных! Какой кошмар! Им чести это не делает. Военные с обеих сторон выполняют приказы. Разве на Украине этого не понимают? Какой смысл проявлять зверства к безоружным? Это какой-то больной тип людей, совершенно изуродованный внутренне. Нашим же парням нужно оставаться людьми. Мы не звери!» — пишет Мария С.

«Я думаю, что даже это не вся картина далеко. Цифры могут быть куда больше и куда страшнее, потому что бандеровцы не гнушаются и убийством пленных», — указывает Маргарита Н.

Часть людей полагает, что собранные показания необходимо оформлять в уголовные дела, а также передавать эту информацию на суд мировой общественности.

«Нельзя спускать с рук пытки наших военнослужащих. Нужно собирать доказательства и требовать ответа у международных организаций!» — считает Татьяна П.

«Все свидетельства собрать — и в ООН, чтобы весь мир увидел, какие зверства учиняет режим Зеленского!» — предлагает Нина В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Строй

Ряд пользователей уверен, что пыткам в отношении безоружных украинские нацисты научились от их западных партнёров.

«Эти факты никто на Западе к сведению не примет. Все дружно закрыли глаза на то, что на территории Украины возник неонацистский режим, который изувечивает людей. Потому что они сами это и затеяли. Изуверы на службе зла», — пишет Максим Г.

«Эти пытки, я уверен, насаждались самим Западом, чтобы полностью лишить бандеровцев даже намёка на какую-либо человечность. Таким образом, западные политики могут с лёгкостью манипулировать Украиной, которой сейчас движут животные чувства», — поделился своим мнением Антон П.

Нашлись и те, кто отмечают, что после выясненных обстоятельств, у российского общества не осталось иллюзий по отношению к тому, что Украиной завладели самые настоящие демоны.

«Ублюдки! Какие же ублюдки! Будьте вы прокляты, твари бандеровские. Не были вы нам «братьями» никогда! Всегда вы русских ненавидели. На пленных отыгрались, на безоружных? Поздравляю! Теперь мы вас ненавидим всем сердцем. Горите в аду, скоро вас всех туда отправят!» — написал пользователь Emily H.

Напомним, 1 июля пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила о том, что 95% военных, переданных украинской стороной при обмене 29 июня 2022 года, подвергались пыткам со стороны участников вооружённых формирований Украины, в том числе путём избиений и применения электрического тока.