Заявление депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева («Единая Россия») о том, что нарушение дорожными лихачами предельного уровня шума необходимо наказывать конфискацией авто и миллионными штрафами, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Поток машин

«Хорошо, что я живу в деревне», — написал Руслан Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что депутат говорит верные вещи. Граждане уверены, что лихачи, которые не уважают никого, как на дороге, так и в спальных районах городов, должны быть привлечены к серьёзной ответственности.

«Давно пора! Мозгов и воспитания нет — пусть пешком ходят. Здоровее будут», — считает Надежда К.

«Особенно следует наказывать идиотов на «Жигулях» с выхлопом из коромысла. Проедет такая консервная банка, а потом уши вянут и дышать нечем», — подметил Вадим Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что помимо самостоятельного тюнинга, благодаря которому шум от автомобиля увеличивается в разы, автолюбители грешат использованием громкой музыки.

«Ещё бы решили вопрос с громкой музыкой из авто. Встают в тихих районах, открывают дверь авто и весь квартал слушает их дерьмовую музыку. Найдите на них управу, пожалуйста!» — просит Татьяна Б.

Часть людей полагает, что бедные «лихачи» будут платить штрафы исправно, а вот богатеи, позволившие себя дорогостоящие, но не менее шумные автомобили, уйдут от ответственности.

«Только не в России! Для простого народа, может быть, и будет работать, но для богатых деньги решают всё — позолотит ручку и поедут дальше на своих ревущих болидах!» — уверен Сергей Ч.

(сс) Alessio Lin На скорости

«Ну, опять же, только бедные будут страдать. Парни на «чепырке» получат штраф, а вот богатенькие на «мустангах» с родным мощным выхлопом в стороне останутся, ибо у них они громкие с завода, т.е. по регламенту», — отметил Макс Б.

Ряд пользователей указывает на то, что бороться с шумными автомобилями всё-таки нужно.

«Как же задрали на самом деле эти «лихачи». Они не так сильно гоняют, как на всю громкость музыку врубают. И была бы хоть это нормальная музыка, а то «понос» какой-то!» — написал Стас М.

Нашлись и те, кто отмечают, что постоянный шум от автомобилей и их владельцев отравляет жизнь простых жителей городов.

«Пока экономическая составляющая в стране не выправится, так и будет у нас молодёжь на развалюхах кататься и мучить собой всех окружающих. Людям нужна достойная жизнь, которая определит их бытие», — поделился своим мнением Марат П.

«Шумные моторы без выхлопных труб, гонки ночами на китайских мотоциклах — отвратительная мода в городах. А ещё «мощный звук» из салонов, музыка на весь квартал. Чуть только мещанин дорвётся до горсти денег — сразу такие вот «понты» из него лезут. Это вредит психике жителей городов, а также создаёт ужасную атмосферу с духом неравенства по принципу «кто наглее, тот и прав», — считает Rotabler S.

Напомним, 1 июля депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») заявил РИА Новости о том, что нарушение дорожными лихачами предельного уровня шума необходимо наказывать конфискацией авто и миллионными штрафами. Парламентарий отметил, что «модифицированные выхлопные трубы транспорта, неугомонное желание «дать газу» вызывает социальный дискомфорт жителей не только центров городов, но и тихих спальных районов».