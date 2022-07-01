Указ президента РФ Владимира Путина звучит строго: «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». По нему все права и обязанности оператора старейшего в России проекта по производству сжиженного газа (СПГ) «Сахалин-2» — «Сахалин энерджи», который осуществлялся с участием крупных японских компаний, перейдут специально созданному ООО — российскому субъекту.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Как сообщает японская телекорпорация NHK, в указе президента России говорится, что это делается для защиты национальных интересов и экономической безопасности России, а также из-за «угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера». Эти риски возникли из-за «нарушения некоторыми физлицами и юрлицами обязательств» по освоению месторождений «Сахалина-2».

В указе президента говорится, что все акционеры проекта «Сахалин-2», за исключением Газпрома, в течение месяца должны принять решение о передаче своей доли в собственность нового общества и уведомить об этом российское правительство.

При этом NHK считает, что указ президента Путина о переводе проекта «Сахалин-2» в российскую собственность является «местью» Японии за антироссийские санкции. «Нечего слепо следовать за США и Британией в санкциях», «Вот и получили достойный ответ», «Позор Кисиде, лишившему газа свою родную Хиросиму», — цитирует ИноСМИ отклики японцев на сообщение NHK.

Сообщается, что Япония импортирует СПГ (сжиженный природный газ) из-за рубежа для стабильных поставок электроэнергии и газа, а закупки на «Сахалин-2» составляют 9% от общего объема импорта. Правительство и крупные торговые компании заявили, что пока не отказываются от участия в проекте «Сахалин-2» потому, что это необходимо для стабильного снабжения Японии электроэнергией и газом.

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара заявил на пресс-конференции:

«Мы исходим из того, что при любом развитии событий не должны быть ущемлены национальные интересы Японии в плане получения достаточных объемов необходимых нам энергоресурсов. Мы внимательно изучаем то возможное влияние, которое указ российского президента может оказать на поставки в Японию российского СПГ. Мы также тщательно изучаем намерения и предысторию российской стороны и то, как отреагирует японский бизнес на складывающуюся ситуацию. Пока мы не можем с уверенностью предсказать, какую окончательную позицию займет японская сторона в свете данного указа российского президента».

А вот японские пользователи могут оценить происходящее. Они пишут в «Твиттере»:

mktstk11: «Да, это действительно для нас встряска!»

HS1022: «А вы что думали? Вы будете вводить против России все новые санкции и как ни в чем не бывало продолжать получать российский СПГ?!»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия и Япония

Sydneyponchan: «В некотором смысле этого и следовало ожидать. Теперь объясните нам, каких нам еще бед ждать для японской экономики от тех санкций, которые мы вводим против России?»

YujiOzawa: «Большое негативное влияние это окажет не только на торговые компании Мицуи Буссан и Мицубиси, но на многих поставщиков газа в Японии. Ничего хорошего!»

pk956 433: «Для нашей Японии, которая находится под полным контролем Америки, ничего хорошего впереди нет. А ведь есть еще и Китай! А если начнется война, что с нами будет?!»

ASK768 436 308: «А японское правительство такое развитие событий предполагало? Или, как всегда, только удивляется, будучи застигнутым врасплох? У меня такое ощущение, что нас впереди ждет еще немало плохого!»

ganso_inakamura: «Абэ кормил Путина сасими из рыбы фугу, а Кисида пошел дальше: подарил ему целый «Сахалин-2»!»

hr_party_prc: «Это нам «ответка» за то, что Япония попыталась на саммите G7 поучаствовать в установлении предельных цен на российскую нефть! Япония первой начала ущемлять права России и наносить ей экономический вред. А ведь не имеющая никаких ресурсов Япония ни в какой войне не победит. Одним возвратом к атомной энергетике дело не поправишь. Если мы не откажемся от этих антироссийских санкций, то сами погрузимся в бедность и нищету!»

2018_apc: «Кисида, который пребывал на пике блаженства во время саммита G7, когда присоединился к запрету на импорт российского золота, разве не мог предположить, что Россия примет болезненные контрмеры? Ведь «Сахалин-2» — очень выгодный проект. Там очень низкая стоимость добычи. Провал антироссийских экономических санкций теперь стал понятен всем.

Вместо Японии в проект с удовольствием войдет Китай. И снова нам наказание за то, что наше правительство «плюет в небеса»!»

venture0: «Запомните: у кого энергетические и другие ресурсы, тот и сильнее!»

hero_zeep: «Позор Кисиде! Ведь его родная Hiroshima Gas 50% своих поставок получала из России! Теперь земляки в Хиросиме скажут своему премьеру «спасибо» за повышение цен на энергию!»

penpenPennnp: «Это большой удар по Японии!»

yorealog: «Это естественный результат помутнения в мозгах, когда мы слепо плетемся в хвосте Европы и Америки (точнее, Британии и США)».

kw_zbr: «Путин на светлой стороне! Его критикуют-критикуют, а он все равно все делает по-своему!»