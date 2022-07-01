Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия внес культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия. Об этом 1 июля говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЮНЕСКО по итогам заседания комитета.

Tanya F Борщ

Заявку на внесение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО весной подало министерство иностранных дел Украины.

«Культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране», — цитирует документ ИА Красная Весна.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Перемога (победа. — О. П.) пришла. А что в стране — да не имеет значения», — написал l’m Irish.

«Да и на здоровье!» — отреагировала Наталья Д.

«Если задать им вопрос: какую версию борща внесли? Надолго зависнут?» — поинтересовался Григорий.

«Кончать это украинство надо», — призвал Артур Ф.

«Ну да. Если перемог нет, их надо придумать», — отметил Эдуард.

«А я по-русски буду готовить», — с сарказмом добавила Anna C.

«Ждём от страны потомков копателей Черного моря требования к ЮНЕСКО о запрете борща в России и… Ну, вы поняли!» — написал Сергей Т.

«А «культуру приготовления» русского борща тоже внесут в ЮНЕСКО?» — поинтересовался Влад П.

«Запретят русским его варить? Или надо будет уточнять, что это украинский борщ? А если я украинский не хочу, а хочу русский — его нельзя? В общем, вопросов море…» — пишет Konstantin W.

«Их надо в справочник по психиатрии внести», — не выдержал Юрий.

«Есть ли у бреда дно?» — спросила Julija.

«Не, ну если больше нечего охранять…» — прокомментировала KateSh.

«Ничего вы не понимаете. Просто у людей такая работа — заниматься ерундой», — отметил Andrey V.

«Только что сварила борщ, я теперь враг Украины, или что?» — иронизирует Anna S.

«Украины не будет, а борщ будет», — написал один из участников обсуждения.

«Вот что ни говорите, а русский вариант борща мне больше нравится… Ну воротит меня от вкуса старого сала, затертого с чесноком», — пишет один из комментирующих.

«Пусть охраняют свой украинский борщ, мы свой русский пока сварим», — шутит Viktorya.

«И останется украинский борщ как единственная память о некогда существовавшем государстве», — отреагировал Сергей.

«Охранять не борщ, а «культуру приготовления украинского борща», вот это разъяснения требует. То есть здесь опять украинцам зрада (неудача, поражение. — О. П.), так как выражение подразумевает существование и русского борща, и болгарского, и многих других», — смеется «ЪУЪ».

«Главное, что борщ отстояли! Это вам не за Мариуполь и Херсон воевать!» — с сарказмом добавил Artem.

«Борщ готовят во всех славянских странах, Прибалтике и даже в Румынии. Но ассоциируется у иностранцев исключительно с Россией…» — написал один из участников обсуждения.

«Блин. А я как на грех целую кастрюлю наварила. Пойду вылью. А штраф где можно оплатить, не подскажете? И кастрюлю куда сдать?» — смеется Lourdes Cano.

«Да хоть Марсу бы его присвоили — вообще безразлично. Его что, готовить запретили, или что? Всё равно потом все про Украину забудут и опять будут думать, что это либо деревня в России, либо порода собаки. Как был стереотип, что он русский, так и останется, особо никто разбираться не будет, особенно иностранцы», — написал Sammi.

«Видать, кроме еды, Украине нечего предложить миру…» — добавил Виктор Л.

«Борщ знали тогда, когда никто не знал, что такое Украина. А ЮНЕСКО на этот факт плевать», — комментирует новость Олег С.

«Когда клоун у власти, то главная победа — рецепт борща», — отметила Елена.

«Перемога (победы. — О. П.) вселенского масштаба», — подытожил один из участников обсуждения.