Материал агентства Bloomberg, согласно которому уже к 1 сентября 2022 года Украина обязана выплатить $1,4 млрд государственного внешнего долга, иначе ей грозит дефолт, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«В отличие от технического дефолта, который России нарисовали на Западе, Украине грозит дефолт реальный», — подметил Макс К.

Многие пользователи пришли к выводу, что западные страны намеренно подводят Украину к дефолту, чтобы скупить её по дешёвке.

«Украина сейчас набирает долги, а Запад с радостью их предлагает и даёт, прекрасно понимая, что страны 404 вскоре не будет», — пишет Сергей А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Некоторые комментаторы отмечают, что киевский режим уже и так делегировал бразды правления страной Вашингтону, так что эта территория в любом случае принадлежит США.

«Украина же теперь — филиал США, поэтому схема корпоративная будет», — уверен Сергей П.

«Зеленский уже давно продал Украину Америке. Просто вопрос в том, каким образом это юридически закрепить. «Продажа по факту банкротства» — вполне себе подходит!» — поделился своим мнением Алексей Х.

Часть людей уверена, что президент Украины Владимир Зеленский попросит отсрочку с выплатами и он её обязательно получит, несмотря даже на то, что денег на Украине явным образом не прибавится.

«Киев ничего платить не будет. Всем же это понятно. Сейчас Зеленский будет просить отсрочку до окончания спецоперации России, а потом отсрочку ещё для чего-нибудь», — написал Юркен Ю.

«Ничего они выплачивать не будут, это им и не нужно. Американцы прекрасно об этом знают. Украинцы тем, что воюют против России, по сути, оплачивают свои долги», — поделился своим мнением Евгений К.

«Не надо ничего Киеву отдавать. Он меняет долги на русофобию. Войну на списание всех задолженностей. Пока идёт война с Россией, киевский режим продолжит стричь с населения бабки и складывать их себе в карман», — указывает Ольга М.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад, вероятно, рассчитывает, что киевский режим продержится до осени этого года, а дальше — хоть трава не расти.

«Вангую, что к осени Зеленский уже сбежит и где-нибудь затеряется», — вынес предположение Ким К.

«А к осени, может быть, и страны такой не будет, как Украина. Её уже сейчас почти нет, а в будущем и подавно не будет», — пишет Валерий Х.

«Судя по тому, как складывается обстановка на фронтах, желающих умирать за западные мутные идеалы ЛГБТ всё меньше и меньше, а значит, никто Украину больше содержать не собирается», — считает Виталий Р.

Нашлись и те, кто уверены, что даже карликовая и нищая Украина будет полезна Соединённым Штатам, чтобы превратить её в опухоль на теле Европы.

«Ой, да ладно. Сколько раз уже так было? Как обычно, простят и забудут. Вернее продлят и умножат», — убеждён Юрий О.

«Американцы свою марионетку не бросят. Продлят ей выплаты, им это всё равно ничего не стоит, а выгода от «антироссии» для них бешенная», — указывает Марат Г.

Напомним, 1 июля агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому уже к 1 сентября 2022 года Украина обязана выплатить $1,4 млрд государственного внешнего долга, иначе ей грозит дефолт.