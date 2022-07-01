Жители Южной Кореи обсудили в Сети конфуз, допущенный организаторами саммита НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Согласно южнокорейским СМИ, 30 июня на официальном сайте НАТО была размещена совместная фотография «Азиатско-Тихоокеанских партнеров» НАТО, в частности главы Южной Кореи Юн Сок Ёля, премьер-министра Японии Фумио Кисиды, премьер-министр Австралии Энтони Альбаниза, премьер-министр Новой Зеландии Джасинды Ардерн, на которой также присутствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Отмечается, что на опубликованной фотографии президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был запечатлен с закрытыми глазами. Однако после того как разгорелся спор относительно того, что публикация такой фотографии может быть «дипломатическим неуважением», администрация южнокорейского лидера потребовала НАТО заменить снимок. Спустя какое-то время фотография на официальном сайте была заменена.

«Мы попросили организаторов саммита заменить фото. Было бы странно, если бы таким образом НАТО выразило свой протест», — заявил представитель администрации южнокорейского лидера в пресс-центре в Мадриде.

На вопрос журналистов о том, почему фотографии не перепроверяются перед выкладкой, чиновник ответил, что все выкладываемые фотографии и посты перепроверить довольно сложно, а также предположил, что организаторы допустили «небольшую административную ошибку».

«Над Юном уже издеваются с помощью фотографий», — смеется hi70***.

«Вау, Юн Сок Ёль наконец-то открыл свои глаза», — троллит andc***.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

«Да он же крот, можно было и так оставить», — констатирует spmo***.

«Это серьезная ошибка, и не надо тут вставать на сторону организаторов. Я знаю, что все началось с рукопожатия с Байденом», — пишет koji***.

«Цепляемся мы, значит, за США, верим им безоговорочно, а они нас игнорируют и не жмут руку?!» — вопрошает gkrg***.

«Вот скажите мне, зачем он ездил на саммит НАТО? Чтобы ввязаться в «войну» против Китая и России? Нужно было избрать нормального президента, а не это некомпетентное невежество», — пишет ddod***.

«Разве факт того, что они сразу не опубликовали нормальную фотографию, является абсурдным?» — интересуется mool***.

«Юн, просто сиди и ничего не делай. Перестань разорять страну», — призывает sesi***.

«В НАТО, откровенно говоря, обошлись с нами как со ***», — отмечает igla***.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

«Вот что происходит, когда невежественный и безрассудный человек становится президентом. Позор… И все беды теперь падут на долю народа… Мне стыдно за него…» — отмечает mypo***.

«Это не обычная оплошность, это издевательство над Кореей со стороны НАТО», — отмечает sooh***.

«Юн только позорит нашу страну!» — утверждает jae2***.

«Мне кажется, пора нам задуматься об импичменте…» — рассуждает jjh8***.

«Зачем он ездил туда? Похвастаться своим успехом да поразвлекаться?» — задается вопросом kwak***.

«Фото было размещено на официальном сайте НАТО, но они, кажется, не заметили, что разместили фото, где Юн закрыл глаза. Им было все равно», — отмечает djaa***.