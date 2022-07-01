Правительство ФРГ возмущено действиями литовских властей в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит. Об этом пишет издание Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено», — сообщает издание.

Сообщение издания Spiegel обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения предположили, что Германия не желает «подставляться».

«Не хотят, не хотят буржуины подставляться», — отреагировала Алёна С.

«Скользкие типы, отовсюду лазейку найдут сухими выйти, также всюду свой нос всунут, сидели бы уже газ экономили, зимой пригодится», — с сарказмом добавила Ksenia.

«Немцев дважды натравили на Россию, видимо, в памяти кое-что ещё живо, и в третий раз уже задумываются о последствиях», — пишет Mary V.

«Маленький прыщик на теле ЕС — Литва — может переродиться в раковую опухоль», — добавил Ilya L.

«Немцы хоть и под башмаком у американцев, но все-таки понимают, что Россия, российская армия пробьет этот коридор на счет раз-два… у немцев генетическая память срабатывает…» — отметила Наталья.

«Вы правы, память у них срабатывает — примерно у 20% в бундестаге… Остальной сброд вообще ни памяти, ни мозгов не имеет. Бундестаг равнозначен Раде. Только вот ещё не бьют друг друга по физиономии…» — ответил Niko Наталье.

Prométhée Бундестаг

«Если нельзя осуществить транзит по Литовской земле, значит надо его осуществить по нашей земле! И не будет больше никакой враждебной Литвы, а будет «Литовский округ России»!..» — также пишет Джинджа.

«Помните, на протяжении десятилетия нам вбивалось в голову, что Россия захватит Прибалтику за 15 дней! Мы в России крутили пальцем у виска и говорили: «Зачем это нам надо? Они что, с ума сошли?». Ан нет! Все продумано англосаксами уже давно! Прибалтийские марионетки должны были первыми подставиться в войне с Россией. Но появилась Украина и предпочтение отдали ей как мясу! Но план был давно! Прибалтика — запасной вариант», — написал «Русский».

«Понабрали по объявлению черти кого в свой Евросоюз, а теперь возмущаются», — иронизирует Le Magicien.

«Боятся немцы, что их шавка на медведя тяфкает», — добавил Koj S.

«Германии просто надо предупредить Литву, что если литовцы разожгут конфликт по собственной тупости, то Германия не будет заступаться за дуболомов!» — отметил один из участников обсуждения.

«А когда запрещали, они типа ни при чем были? Лицемеры», — задалась вопросом Irena S.

«Германия для Литвы не указ, есть повыше хозяин», — с сарказмом добавила Halina K.

«Охамели в Литве. На НАТО надежда? Самолёт, люди, шасси. Так было и так будет с друзьями «звезднополосатиков» (американцев — М. Р.)», — добавил Андрей Г.

«Это всё сказки для дураков, чтобы не подставиться под ответ России. Действительность такова, что Литва не пойдет на такой шаг без поддержки ЕС и наказывать надо ЕС. У финнов забрать арендуемый канал (Сайменский канал — М. Р.), а у немцев национализировать бизнес в России, после этого не только грузы пойдут, но и пассажиры на поездах и машинах без виз в Калининград через Литву поедут. Европа очень любит силу…» — подытожил Alex.