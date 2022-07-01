Заявление уполномоченного правительства Польши по делам беженцев Павла Шефернакера о том, что польские власти перестали выплачивать пособия украинским беженцам, прибывшим в страну в конце февраля 2022 года, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«А что так? Неужели надоели?» — интересуется Nikita C.

Многие пользователи пришли к выводу, что даже у польского правительства не осталось сил терпеть наседающих на бюджет страны украинских беженцев.

«Яблочникам самим уже есть нечего, все деньги на «войну» уходят. А тут ещё эти нахлебнички на шею подсели. Силёнки не рассчитали свои, видимо, вот и прикрыли лавочку», — предполагает Наташа К.

Некоторые комментаторы отмечают, что никто не ожидал, что украинские беженцы так быстро осточертеют европейским жителям.

«Галицийский хутор достал даже самых отпетых русофобов и самых преданных союзничков американцев», — отметил Олег Б.

«Лихо! За несколько месяцев украинцы уже набили оскомину всей «цивилизованной» Европе, а ведь мы их грели аж 300 лет на своей груди!» — подметила Анна А.

Часть людей была совершенно не удивлена такому исходу событий, потому что содержать за счёт бюджета миллионы беженцев может только сильная экономика, которой у Польши, как мы можем убедиться, нет.

«Поздравляю! А так сильно в Польше попу рвали. Что случилось? Не выдержали, пани? Нет уж, раз взяли к себе на содержание, теперь везите, подлюбовников Зеленского», — требует Ирина П.

Ряд пользователей начал подозревать, что украинские беженцы, лишённые дотаций и каких-либо перспектив, станут очень дешёвой рабочей силой.

«Скоро статус украинцев в Польше сменится с беженцев на холопов», — предрекает Кирилл Т.

«Уверен, что в Польше понимают, что делают, обрекая украинских беженцев на рабское существование. Если беженец не согласится мыть унитазы и убирать улицы в Польше, то ему дорога прямиком на Украину. Но ведь он же хочет быть «цеевропейцем»! Придётся батрачить на панов», — указывает Кирилл Т.

«На работу их всех! А то они засиделись уже, бухают на пособие, да разбои устраивают», — призывает Устин Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинец

«Расхлябанный образ жизни украинских беженцев до ручки довёл даже Польшу, которая долгие годы изображала великую дружбу двух народов. Схема ломается. Нервы не выдерживают. Придётся украинцам либо домой возвращаться, либо же рабами становиться», — поделился своим мнением Константин Б.

Нашлись и те, кто отмечают, что украинские беженцы бежали, потому что киевский режим так и не сумел им подарить обещанный мир, поэтому их судьба во власти президента Украины Владимира Зеленского.

«Надеюсь, Зеленский достаточно скоро уже согласится на условия и подпишет все необходимые документы по вопросу капитуляции, чтобы люди наконец-то смогли без опаски вернуться домой. Всё-таки текущая ситуация неоднозначная. Киев мог бы ее предупредить, сохраняя нормальные дипломатические отношения с Россией, но нет, не захотел. Не могут же украинцы вечно кочевать по свету», — пишет Иван Г.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

Напомним, 1 июля уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер заявил на пресс-конференции о том, что польские власти перестали выплачивать пособия украинским беженцам, прибывшим в страну в конце февраля 2022 года.