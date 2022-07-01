Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что политическое сообщество Европейского союза, которое предложил создать президент Франции Эммануэль Макрон, должно стать современным подобием Римской империи и включать в себя Турцию и страны Северной Африки, передает Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

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«Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum (Средиземное море. — А. Ц.) Римской империи», — сказал он 29 июня.

Заявление Джонсона обсудили в мессенджере Telegram.

«Ага, да, и рабство введите, так как всё остальное уже есть: ограбление провинций, общее законодательство, единая валюта. Только духа нет. Такая себе империя на больничной койке и без идеалов», — отреагировал diocletianus.

«У этого страшилы мудрого Шотландия через год сбежит… (новый референдум назначили), а он о Римской империи грезит…» — не выдержал Сергей К.

«Хочет возродить империю… чтобы потом развалить», — смеется Елизавета.

«Москва — третий Рим, а четвёртому не бывать. А ещё говорят, у них обучение какое-то крутое. Судя по Джонсону, там три класса, два коридора», — с юмором добавил Евгений.

«У римлян был водопровод и бани. А этим мыться не рекомендуют. Далеко им до империи», — с сарказмом отметила Екатерина.

«Ну а Эрдоган мечтает возродить Османскую империю», — пишет Vladimir V.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«ЕС-империя — это хорошо, а Россию надо разделить, потому что империя — это плохо. Логика!» — с сарказмом написала Irina G.

«Гаденыш. Всех под себя подмять хочет», — не выдержала Olga.

«Позовите уже кто-нибудь санитаров!» — смеется Vlad.

«А что сам-то вышел из [Европейского] союза?» — задался вопросом rx512.

«Так у них и так этих рабов, как грязи: и Украина, и прибалты, и Польша, а главное, что они сами рабы у американцев!» — написала Larissa A.

«Да что там Африка, пусть сразу Северную Америку присоединяет, чтоб два раза не вставать», — шутит Елена Г.

«Просто у него мания величия есть, а империи нет! Вот он и бредит! Если они Римская империя, то перед разрушением!» — добавила Katerina.

«Они же совсем недавно считали все империи злом?» — недоумевает Eldenizo.

«Ай да молодец, подзабыл, видать… что Римская империя ещё и от падения нравов распалась. Но там, как говорится, Содом с Гоморрой были во всей красе, а Европа-то дальше рванула — отменила женский и мужской пол», — смеется Katja S.

«Похоже, что соскучились по своим колониям…» — добавила Агния.

«Нормально сказанул… Значит, империю создают они, а обвиняют в имперских замашках Путина?!» — спросила Зина О.

«Евросоюзу мало, что Британия их бросила?» — недоумевает Лола

MPD01605 Флаг ЕС

«По уровню разврата Европа и Британия с США уже переплюнули Римскую империю», — отреагировала Мari I.

«Вот интересно, а что страны Африки-то говорят по этому поводу или турки?» — задумался А. S. N.

«Ладно Турция, ей, как видно, все равно, куда вступать и с кем «дружить», лишь бы ей было удобно. А страны Африки спросили или с ними поступят, как с Ближним востоком, — разбомбят, а после просто объявят о присоединении этой территории?» — не понимает Lulu L.

«А мне кажется, что эта якобы Римская империя уже ими как бы создана, но она уже на пути к развалу, и варвары присутствуют. Пожировали, поразвратничали, не плодятся, получайте — придут сильные и плодовитые, этой империи уже конец», — написала Града С.

«Как себя ни назови, всему приходит конец. И их конец не за горами. Всё течёт, всё меняется», — подытожил Влад.