НАТО стоит игнорировать предупреждения России об ответных действиях на расширение альянса и в связи с поставками киевскому режиму оружия и продолжать оказывать Украине военную поддержку. Об этом 30 июня в интервью телеканалу Sky News заявила глава МИД Британии Лиз Трасс, отвечая на вопрос о том, как Великобритания оценивает слова президента России Владимира Путина об ответной реакции на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мозг НАТО

«Путин называл красной линией и вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и поставки оружия Украине странами Запада, однако это лишь риторика. Нам нужно игнорировать риторику и, наоборот, делать всё, что мы можем, чтобы помочь Украине оружием, которое ей необходимо, чтобы выиграть в этой ужасающей войне. Если мы не будем этого делать, угроза европейской безопасности в будущем станет намного сильнее», — приводит ее слова ТАСС.

Заявление дипломата обсудили в социальных сетях. Многие критически оценили слова Трасс, указывая на то, что игнорирование предостережений России привело к тому, что сейчас происходит на Украине.

«Игнорирование российской риторики» и привело к уже происходящим событиям. Как бы ни поприсутствовать при «гибели этого мира», — отреагировал Kim C.

«Хорошо англичанка устроилась, — издалека России гадить. Нужно разжигать сепаратизм. В Уэльсе, Северной Ирландии, Шотландии, в бывших колониях Британии, спонсировать пропаганду ненависти к Англии, как они это делают всю историю против России», — отметил Артем С.

«России тоже стоит игнорировать… НАТО и Лиз Трасс и сосредоточиться исключительно на своих интересах», — добавила Svetlana K.

«А не подкинуть ли оружия шотландцам, чтобы у них были более веские аргументы для референдума о независимости?» — с сарказмом поинтересовался aliscander92.

UK Government Элизабет Трасс

«Британка гадит», — пишет Maxim.

«Как же они надоели, эти сволочи. Когда уже их остров под воду уйдёт?» — не выдержала Ирина.

«Его уже проигнорировали в Мюнхене. И как? Нравятся последствия?..» — написала Victoria M.

«Вот-вот. С их игнорирования в Мюнхене всё и началось! Теперь удивляются», — ответила ей (Victoria M.) Вера.

«Просто феерическая дура! Украина восемь лет игнорировала Россию по поводу Донбасса, и что получили? Ну ничему их жизнь не учит», — отреагировала Светлана.

«И украинцы скакали, не слушали предупреждения, весело им было… Весело ли сейчас? Темнейший (Путин — М. Р.) добр, но терпение его не бесконечно», — отметил Максим Н.

«Не будет слушать — будет получать по соплям в итоге», — прокомментировала Надежда.

«Собственно, благодаря «игнорированию риторики Путина» Западом и НАТО, в частности, мы имеем ситуацию на Украине. Мыши давились, плакали, но продолжали есть кактус», — добавила Olun.

«Весь мир знает, что игнорировать слова Путина нельзя. Кроме европейских правителей — их Бог не одарил умом», — пишет Alexandra P.

«Лиз Трасс напомнила, что Старый Свет обещал поддерживать незалежную до упора. Я думаю, что скоро упор, в виде российских энергоносителей, обломится, и Украина, Старый Свет и красотка Лиз, все вместе упадут. То-то будет смеху-хохоту», — комментирует слова главы британского МИД Ilya L.

«Риторику В. В. Путина надо не игнорировать, а изучать тщательнейшим образом. Он слов на ветер не бросает, пора бы уже понять некоторым. Мы-то знаем!» — отреагировала Лидия.

«Разве дипломаты не должны призывать к переговорам и миру? Эта дура точно помнит, какая у неё должность?» — подытожила Елена А.