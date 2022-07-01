Газета японских деловых кругов «Нихон кэйдзай симбун» опубликовала статью своего автора Юдзо Ваки, в которой утверждается, что наложенные на Россию санкции «коллективного Запада», включая Японию, не работают. Более того, они дают парадоксальный эффект, нанося ущерб самим инициаторам рестрикций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сэппуку

«Международные санкции — в сущности, политический инструмент. Они не всегда дают желаемый экономический эффект. В случае с антироссийскими мерами удар приходится и на сторону, которая их ввела. В этом смысле возник парадокс — и ситуация не похожа на экономические ограничения, которые были в прошлом.

Практически нет примеров того, как в результате экономических санкций правительство другой страны изменило политику. Например, если санкции приводят к дефициту товаров, усиливается контроль над распределением…» — отмечает автор статьи.

В качестве примера приводится объявленное ЕС в конце мая намерение запретить импорт нефти из России. Поставки российской нефти и нефтепродуктов в большинство стран ЕС будут прекращены к концу года. При этом Евросоюз подчеркивает, что эта дополнительная мера приведет к сокращению доходов (России) от экспорта на десятки миллиардов долларов в год.

Нефтяной танкер

Однако, по мнению Ваки, такой эффект проявится только в том случае, если нефть, которую перестанут импортировать страны ЕС, не будут покупать другие страны. На практике же Индия и Китай значительно увеличили поставки из России.

«Импорт российской нефти в Индию резко возрос в марте, а в июне, возможно, превысил один миллион баррелей в день. Помимо спотовой торговли, некоторые нефтяные компании, похоже, начинают осуществлять закупки на основе долгосрочных контрактов.

В мае Китай импортировал около 1,99 миллиона баррелей российской нефти в день. Это на 390 тысяч баррелей больше, чем в апреле. Американская информационная компания Energy Intelligence (EI) оценивает ее стоимость примерно в 93 доллара за баррель», — отмечается в статье.

Признается и то, что западные санкции, направленные на ограничение экспорта из России, еще больше усилили опасения по поводу глобального кризиса поставок.

Суть же парадокса в том, что вместо «наказания» в результате значительного роста уровня цен Россия получает намного больше денег, чем в то же время в прошлом году, хотя экспортирует меньше.

«В результате того, что Китай и Индия значительно увеличили импорт российской нефти, поставки из России на мировой рынок держатся на определенном уровне. Есть вероятность, что в период с июля по сентябрь экспорт Москвы превысит показатели, зафиксированные с апреля по июнь», — прогнозируется в статье.

Автор приводит слова президента РФ Владимира Путина, который на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 17 июня подчеркнул, что западные санкции против России не увенчались успехом.

«И это не просто бравада. Рыночная стоимость рубля, которая резко упала сразу после начала спецоперации, стремительно восстановилась. Британский аналитический центр Oxford Economics отмечает, что влияние санкций оказалось не таким серьезным, как ожидалось изначально», — пишет Ваки.

Но, считает автор статьи в «Нихон кэйдзай симбун», вводимые «коллективным Западом» санкции все же скажутся на производстве в России. По его утверждению, постепенно проявляются последствия американских и европейских ограничений на экспорт высоких технологий. Уже возникли проблемы с закупкой полупроводников, а российские военные якобы начинают испытывать нехватку высокоточного оружия.

kamaz.ru Сборочный цех предприятия «КАМАЗ»

Ожидается, что с уходом западных нефтяных корпораций и в результате эмбарго США на технологии нефтепереработки углубятся технические проблемы в российской нефтегазовой отрасли.

«Однако сиюминутного эффекта, например, резкого снижения производства, не наблюдается», — отмечает Ваки.

Так что антироссийские санкции обернулись против самого «коллективного Запада».

«США и Европа борются с инфляцией. На выборах в Национальное собрание Франции правящая партия президента Макрона потеряла большинство мест. В США также ожидается, что у правящей Демократической партии Байдена возникнут проблемы на осенних промежуточных выборах. Если в прошлом санкции наносили незначительный экономический ущерб тем, кто их вводил, то на этот раз инициаторы столкнутся с серьезными трудностями», — приходит к заключению японский аналитик.