Оговорка президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена на пресс-коференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, в результате которой он высказал намерение защитить украинцев от самих себя, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 1 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Украинцы победили Украину ещё в 1991 году. А в 2014 году они её окончательно добили», — считает Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что американский президент мог оговориться с той же долей вероятности, с какой имел в виду именно то, что он и сказал.

«Возможно, он не оговорился, возможно, так и есть на самом деле», — предполагает Наталья Г.

«Оговорочка по Фрейду. Или это вообще не оговорочка», — подозревает Денис Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что президент США за первый год своего правления успел сделать столь огромное количество оговорок, что новые уже не производят прежнего впечатления.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Ну, можно было бы сказать «оговорочка по Фрейду», но с количеством его оговорок уже можно уверенно сказать «оговорочка по Байдену», — подметил Константин А.

Часть людей всё же отнеслась к словам американского лидера всерьёз, отметил, что именно украинцы в данной ситуации пытаются защититься от других украинцев.

«Ну так всё правильно он сказал! Киевский режим ведь считает Луганскую и Донецкую Народные Республики своей территорией, значит, жители этих стран точно такие же украинцы, которые могут установить свои порядки в Киеве. Пока эти украинцы не победят Украину, Бидон будет с ней. Когда же они сбросят киевский режим, Байден проиграет», — уверен Роман Р.

«Вообще-то он всё правильно сказал. Как северные вьетнамцы при поддержке социалистических товарищей победили южных, находящихся под патронатом США, так и восточные украинцы должны победить западных. Такая фигня. В своё время и в самой Америке происходили подобные гражданские войны», — напомнил Владимир Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Байдену, скорее всего, глубоко наплевать как на Украину, так и на украинцев, потому что для него все мы русские, которых он всех скопом ненавидит.

«Всё куда проще. Ему разницы нет: украинцы, русские — все одним миром мазаны», — поделился своим мнением Марина В.

«Мы для Бидона — одна нация. Украина для них всегда была и остаётся маленьким осколком России. Всё, что происходит с Украиной, они мечтают провернуть и с Россией», — отмечает Ольга Ж.

Нашлись и те, кто беспокоится, что неадекватный президент такой огромной и ядерной страны, как США, представляет угрозу всему человечеству.

«Неудивительно. Перед тем как Бидон добьёт свою страну, он сначала похоронит Украину. Слава старому маразматику!» — пишет Олег О.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Это было бы смешно, только вот именно Байден сейчас решает, побегут наши детки завтра гулять или упадут опалёнными, глядя в небо слепыми глазами. И вот это уже совсем не смешно», — подметила Елена И.

Напомним, 30 июня президент США Джозеф Байден на пресс-коференции по итогам саммита НАТО в Мадриде оговорился и высказал намерение защитить украинцев от самих себя. «Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы их не победят», — заявил американский лидер.