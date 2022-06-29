Несколько американских групп по борьбе с абортами разрабатывают совместно с законодательными органами некоторых республиканских штатов законопроекты, которые не позволят гражданам штатов, в которых запрещены операции по прерыванию беременности, обращаться за процедурой в другие места.

Габриель Метсю. Визит врача

На фоне того как Верховный суд отменил постановление от 1973 года, которое делало на федеральном уровне аборты законными, всё больше американских компаний начали предлагать льготы своим сотрудникам, которым может понадобиться поехать в соседние штаты для доступа к услугам по прерыванию беременности.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Можете себе представить антиутопию, в которой женщина, которая пересекает границу «красного» штата, попадает под наблюдение и контроль полиции по борьбе с абортами. И это будут нашей реальностью?» — недоумевает GreginOccucian.

«Фанатики. Абсолютные фанатики. Ничем хорошим это для них не закончится», — отвечает plainoljoe.

«Удачи вам, христианские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это самое отвратительное, что я когда-либо слышал. Поставить контрольно-пропускные пункты на границе штата? ДА ПОШЛИ ВЫ. Посмотрим, хватит ли у американцев духу терпеть это издевательство над женщинами», — негодует Matilda254.

«Следующие имеют больше прав в Америке, чем женщины Америки: 1. Скот, отправленный на бойню, имеет больше прав 2. Владельцы оружия, продавцы оружия и производители оружия имеют больше прав», — напоминает musicmonk.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«Урок номер один для законодателей. Никогда не принимайте закон, который вы не сможете исполнить, не задействовав больше ресурсов, чем может позволить себе ваш штат. Это нонсенс», — считает 532 456.

«В какую страну мы превращаемся? Будут ли теперь женщинам нужны выездные визы, чтобы пересекать границы штатов?» — спрашивает Rochesterian.

«Это похоже на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Америке. Как государство может запретить женщине пересекать границу штата? Всё это приведет лишь к хаосу. Непредвиденные последствия для всех этих людей — для каждого — будут очень большими и болезненными. Всё, на что мы можем надеяться, это на то, что женщины придут на избирательные участки в ноябре и проголосуют за отставку этих парней», — подчеркивает Lisashap.

«Консерваторы сошли с ума! Мы движемся по опасному пути», — беспокоится PollyStew.

«А потом «красные» штаты захотят поместить фертильных женщин в групповые общежития. Возможно, китайское руководство подкинет еще какие-то идеи», — иронизирует WWWTTT.

«Если это произойдет, мы официально станем нацистским государством. И я буду прилагать все усилия, чтобы найти способ покинуть эту страну навсегда», — предупреждает Paulette.

«В следующий раз, когда кто-то из редакции WaPo напишет статью с критикой прав женщин в таких местах, как Индия, мы просто укажем ему на США», — комментирует faustianbargarin.

Напомним, что отмена постановления от 1973 г. Верховным судом не запрещает аборты как таковые. Своим решением суд предоставил данный вопрос на рассмотрение штатов. Теперь каждый штат может принимать свои собственные законы касательно абортов.