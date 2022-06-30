Видеозапись, на которой был запечатлён бывший президент Украины Пётр Порошенко, трапезничающий со своей женой и младшим сыном в лондонском ресторане, несмотря на то, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский запретил мужчинам с 18 до 60 лет покидать пределы страны, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Это у него такая мобилизация — в лондонском ресторане перед обедом», — отмечает Валера Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что экс-президент Украины, по сути, сбежал с территории Украины, прихватив с собой сына, чтобы тот не попал в одни окопы с простыми украинскими простофилями, поверившими украинской власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«У Порошенко не только сын должен «Родину» защищать, но и он сам тоже ещё не старик, должен был бы в первых рядах стоять. Вот вам — герои Украины! Все по норкам разбежались!» — указывает Земфира В.

Некоторые комментаторы уверены, что Порошенко в страшном сне себе представить не может, чтобы пожертвовать своей жизнь ради собственной родины.

«Он что, дурак что ли умирать за лохов, которых он кинул? Тем более он уже имеет то, что имеет, обобрав тем самым ту же Украину. Он своё взял и отвалил, а дальше — хоть потоп!» — пишет Marsel M.

«Все сегодня шишки на Украине сейчас так поступают. Они же не идиоты, делать из собственных детей пушечное мясо. Для этого есть простые украинцы, мозги которых спеклись от русофобской пропаганды», — отмечает Сергей Щ.

Часть людей напомнила, что Порошенко очень любил в последнее время позировать в военной форме с оружием наперевес, но почему-то в лондонском ресторане автомата при нём не было.

«Он же с автоматом позировал! Очень, наверное, хотел на передовую! Сдулся, что ли? Или перепутал, купил билет не на фронт, а в Лондон? Тупо замотивировал мясо идти на передовую, а сам свалил, как крыса последняя», — подметил Руслан Г.

Ряд пользователей указывает на то, что киевский режим использует население Украины в качестве пушечного мяса, и представители украинской элиты не считают простых людей равными себе.

«Мы за страну», — кричали они. «Мы за людей», — говорили они. Теперь сидят в английском пабе, пьют кофе и вино. А бедные украинцы всё ещё верят этим продажным недолюдям. Когда же украинцы включат голову и поймут, что ими тупо пользуются?» — задаётся вопросом Danro B.

«Порошенко — военный преступник. Ему не на фронт, а в тюрьму надо», — считает Евгений К.

Нашлись и те, кто отмечают, что Порошенко — отстрелянный патрон, на фоне которого действующий президент Украины Владимир Зеленский пытается выставить себя в более благородном свете.

«Украинцы гибли за Порошенко ещё в 2014 году. Сейчас он на заслуженном отдыхе в Лондоне. А сейчас украинцы гибнут за Зеленского, который в офисе наркотики нюхает. Вот уж кто сейчас поступает неправильно, так нынешний украинский президент», — пишет Денис Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Напомним, 30 июня украинский телеканал ТСН опубликовал видеозапись, на которой был запечатлён бывший президент Украины Пётр Порошенко, трапезничающий со своей женой и младшим сыном в лондонском ресторане, несмотря на то, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский запретил мужчинам с 18 до 60 лет покидать пределы страны.