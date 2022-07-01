Несмотря на то, что в США многие знаменитости делают операции по смене пола, большинство американцев считают, что пол человека не должен меняться искусственно, согласно новому опросу Pew Research Center. Так, 60% совершеннолетних американцев указали, что человек не должен с помощью операций менять пол, данный ему при рождении. Данный показатель на 4% больше, чем в 2021 году, когда такого мнения придерживались 56% населения Штатов, и на 6% выше, чем 2017 году. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Это просто факт. Если вы родились мужчиной, у вас есть генетические, физические преимущества перед женщинами. Я не говорю, что нет женщин, которые не могут победить мужчину, но в аналогичных обстоятельствах, когда двое соревнуются, мужчины имеют явное физическое преимущество. Просто потому, что вы добавляете немного гормонов и даже меняете несколько частей тела, мужская структура тела не превратиться в женскую. Так что в спорте это просто нечестно», — отмечает whatsnext24 102.

tableatny Бегун на старте

«Есть женщины, которые причисляют себя к мужчинам и занимаются мужскими видами спорта, однако ни одна из них никогда не выигрывала титул у мужчины», — добавляет rf14 749.

«Самым страшным для меня является тот факт, что у нас есть большое количество людей, которые думают, что менять пол — это нормально и весело. Наша система образования действительно подвела нас», — переживает wowxxxx.

«Тот, кто может заставить вас поверить в абсурд, может заставить вас совершить злодеяние. Так говорил Вольтер», — напоминает white-noise.

«Это биология, ребята. Никакие операции и гормоны не изменят вашу биологию. Просто осознайте, что вы такой, какой вы есть, и живите своей лучшей жизнью», — советует futureretiree247.

«Извините, я думаю, что настоящий непредвзятый опрос показал бы, что более 95% знают, что вы не можете изменить свою биологию, данную Богом!!!» — восклицает benny1.

«Процентная разница по сравнению с прошлыми годами больше говорит о том, как проводились опросы. Если они думают, что мы должны верить в то, что 40% американцев считают, что пол можно изменить, то в США есть значительная часть населения с когнитивным расстройством», — категоричен ResearchMore.

«Нормальная человеческая ДНК имеет только два пола — мужской и женский, которые НЕ МОГУТ быть изменены. С научной точки зрения не существует такого понятия, как «транс». Это не более чем придуманное слово для обозначения людей, страдающих расстройством гендерной идентичности. Да, это психическое расстройство. Эти люди остро нуждаются в психотерапии», — считает SamHouston681.

Knkx.org ДНК

«Пришло время назвать всё как есть. В нашей стране существует индустрия трансгендеров. Как и в случае с расизмом, тысячи людей зарабатывают на этой «индустрии». Чтобы любая отрасль развивалась, необходимо увеличивать клиентскую базу, что мы и наблюдаем. По мере того как Америка отворачивается от производства, мы движемся к экономике, основанной на «идеологии» и «образе жизни». Они продают идею расизма, гомосексуализма, трансгендерности, чего угодно, чтобы люди могли строить свою идентичность, а другие могли получать прибыль», — объясняет badoggoodog.