Заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, включая размещение на территории западной Украины «миротворческого контингента» и создания на «Восточных кресах» подконтрольного Польше прокси-государства, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 30 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Kremlin.ru Сергей Нарышкин

«Вся Украина — это и есть прокси-государство!» — поделился своим мнением Иосиф Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что сценарий, описываемый главой СВР, реализуется на Украине прямо сейчас.

«Сейчас или в скором времени Зеленский запросит военную помощь у Польши, а те ответят согласием и зайдут во Львов. Это и ежу понятно. Российской Федерации западный бандерлянд разве нужен? Нет, не нужен. Там уже всё прогнило нацизмом и ненавистью к русским», — пишет Игорь П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Польша уже давно облизывается на украинские земли, поэтому все эти братания между украинским и польским президентом были не чем иным, как заигрыванием хищника со своей жертвой.

«Ну, началось. Как и ожидалось, что никакой дружбы между Украиной и Польшей не было. О чём думал тогда Зеленский? Сам Бог не знает. Сначала они возьмут Украину «под защиту», а потом вообще не вспомнят, что Украина была когда-то отдельным государственным образованием», — считает Александр Р.

«Да там на Западе давно уже «независимую» Украину поделили. А Польше, поди, самый большой кусок достанется, как самой активной и верной шестёрке», — предполагает Антон Н.

Часть людей полагает, что Варшава никогда не стеснялась заявить о том, что Западная Украина является предметом её интересов.

«Поляки и не скрывают, что хотели бы вернуть свои исторические территории. У Украины нету выбора. Украинские политики считают, что лучше уже быть под Польшей, чем под Россией. Думаю, наши светлые головы дадут адекватный ответ на такие притязания», — считает Роман Ф.

«Ну так Запад Украины всегдa тяготел к Речи Посполитой, дa и Польшa никогдa не забывалa «всходние кресы». Коли там взаимное притяжение, зачем нарушать естественный ход истории?» — задаётся вопросом Dmitry M.

Ряд пользователей указывает на то, что народу Украины стоило бы забеспокоиться, потому что последний гвоздь в крышку гроба украинской государственностью вобьёт не Россия, а как раз таки Польша.

«Хотелось бы, чтобы украинский народ поинтересовался у Зеленского, патриотом какого государства он себя считает?! Президент-марионетка, который всё это время только и делает, что на поклон бегает к своим американским начальникам. Сам ровным счётом ничего не решает, видимо, полномочий не выделили. Не прогадали, когда выбрали на роль говорящей головы актёра. Судя по всему, с заделом на то, чтобы умело давил драму и увереннее чеканил заученный текст», — написал Станислав Л.

Нашлись и те, кто считают, что России надо не забывать и о своих интересах.

«А нам — России надо юридически восстанавливать территориальную целостность. И никакая Польша ничего не сможет с этим сделать», — уверен Олег Г.

Напомним, 30 июня директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о том, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, включая размещение на территории западной Украины «миротворческого контингента» и создания на «Восточных кресах» подконтрольного Польше прокси-государства.