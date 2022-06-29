Американский певец R Kelly, который ранее был признан виновным в торговле людьми и сексуальных домогательствах к детям и женщинам, скорее всего, проведет остаток своей жизни в тюрьме, так как 29 июня он был приговорен к 30 годам заключения.

Скриншот с YouTube R.Kelly

Вердикт RB-певцу был вынесен через день после того, как в США к 20 годам тюрьмы была приговорена шестидесятилетняя Гилейн Максвелл, обвиняемая в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних совместно с финансистом Джеффри Эпштейном.

Американские интернет-пользователи, внимательно отслеживающие подобные судебные процессы на фоне движения за права женщин, бурно обсудили вердикт для R Kelly под соответствующей публикацией The New York Times.

«Мы знали об этом с 90-х годов. Почему правосудие так долго не обращало на это внимания?» — недоумевает @ScorpionJungle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие

«Больше лет тюрьмы, чем для Гилейн? Эй… а где список клиентов Эпштейна? Не публикуйте новые истории, пока мы не получим список», — требует @_mickydicky.

«При этом Максвелл получила только 20 лет? Она будет освобождена под надзором уже через пять лет», — сердится @CypherSky29.

«Хорошо, а теперь займитесь остальным в шоу-бизнесе!!!» — восклицает @Noodle26 884 147.

«Он получил 30 лет, а Максвелл — 20? Они оба должны были получить минимум 40 лет», — считает @cd84 121_smith.

«С ним всё будет в порядке, он сам сказал, что возраст — это просто цифра…» — комментирует @Blvkp1.

«Интересно, почему никто из его пособников не был привлечен к ответственности? Его менеджеры, родители девочек, руководители звукозаписывающей компании. Как будто никто из них не знал», — подчеркивает @smokey1970.

«Ему нужен был адвокат Максвелл», — шутит @designrcrypto.

«Я согласен с теми, кто говорит, что он должен был получить больше, чем 30 лет, но, откровенно говоря, сейчас ему 55, а через 30 лет будет 85…» — указывает @HyperionShadow.

«Я думаю, мы все предвидели, что он отправится в тюрьму. Жизнь великого R& B певица практически закончена. Талантливый человек превратился в сломленного человека», — пишет @WweNikki25.

«Давно пора. Он занимался этим средь бела дня, а им понадобилось столько времени?» — злится @SneakyGameBoy.

ИА REGNUM напоминает, что R. Kelly в сентябре 2021 года признали виновным по всем предъявленным ему обвинениям. В том числе за сексуальные домогательства к детям и женщинам, взяточничество, принудительный труд, похищение людей, эксплуатацию детей, рэкет и торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.