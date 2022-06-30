Заявление соучредителя новой некоммерческой организации по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в ФРГ, депутата бундестага и уполномоченного фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгения Шмидта о том, что в Германии создана НКО, которая займётся проблемой дискриминации русских, помогая людям получить юридическую помощь, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 30 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Есть такая организация уже, Министерство обороны России называется», — шутит Сергей Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что Германия, по сути, расписалась в том, что в отношении русскоязычного населения на территории страны проявляется дискриминация.

«Ой, а что такое? В толерантной и демократической Германии есть дискриминация? Ай-яй-яй!» — пишет Александр Р.

«Значит, Германия признаёт, что дискриминация русскоязычных на территории страны существует», — считает Дина И.

Некоторые комментаторы отмечают, что это очень хорошая новость, потому что русские за рубежом должны иметь способы для самозащиты и отстаивания своих прав, но помимо Германии русскоязычных притесняют и в других европейских странах.

«Конечно, поздравим ФРГ с верным решением! Но а можно это решить ещё и в Прибалтике? Серьёзно. В Латвии есть два паспорта: гражданин и недогражданин. С недогражданинским паспортом ты не можешь служить, ты не можешь голосовать и раньше ты не мог по ЕС колесить (с 2007 года только можно стало), а ещё там наш язык угнетают, ненавидят русских и прочие нехорошие вещи творят!» — указывает Сергей Ц.

Часть людей сомневается, что такая организация каким-либо образом поможет русским избежать дискриминации в Германии.

«Эта организация — простая формальность, дабы иметь личину демократии. Но мы знаем их истинный лик демократии, который есть не что иное, как дегенерация всех принципов и норм», — поделился своим мнением Дух Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

«Организация для галочки! Вместо того, чтобы реально бороться с дискриминацией русских, с оголтелой русофобией, под присмотром русофобской власти Германии создали никчемную комиссию с нулевым бюджетом, а также с полным отсутствием настоящих прав и возможностей!» — написал Александр И.

Ряд пользователей указывает на то, что такие организации могут сыграть злую шутку с русскими, потому что на них могут начаться настоящие гонения, а в Москву будут рапортовать об активной и очень успешной работе по защите русскоязычных граждан.

«Думаю, вся цель создания этой организации — это одна большая иллюзия, чтобы западные правительства, на фоне своих последних действий, не выглядели для своего населения совсем уж чистыми садистами. К тому же она должна внушить иллюзорную уверенность, что, мол, не будет устраиваться геноцид, чтобы таким образом попытаться пошатнуть волю населения к сопротивлению. К тому же на базе этой организации могут отрабатывать и оккупационную администрацию. Уж больно все последние события собрали вместе. Это как если бы фашисты перед тем, как сжигать евреев, создали бы организацию по защите евреев, и она рапортовала населению новости о том, как хорошо евреи кушают», — отметил Никита Н.

«Русские своих не бросают! Надо всех вывезти из Германии домой, где они будут нормально жить, как люди. Безопасность — превыше всего!» — считает Виктор Ч.

Напомним, 30 июня соучредитель новой некоммерческой организации по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в ФРГ, депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт заявил РИА Новости о том, что в Германии создана НКО, которая займётся проблемой дискриминации русских, помогая людям получить юридическую помощь.