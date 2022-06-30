Заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о том, что другим странам необходимо оказать военную помощь Украине, даже если после этого они в ближайшие месяцы не смогут полностью защитить собственные территории, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 30 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

World Economic Forum Марк Рютте

«Неужели не понимают, что чем больше оружия поставляют на Украине, тем дольше идёт эта война?!» — задаётся вопросом Людмила Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Нидерландам следовало бы сидеть тихо и помалкивать, потому что украинский конфликт никоим боком их не трогает.

«Куда он лезет-то? Чужой конфликт, чужая земля и люди! А нос свой суют! Думает, что ему куш обломится? А вообще, если западные политики откровенно смеются на своих саммитах на фоне военной операции, это говорит об их отношении к Украине. Позор стервятникам!» — написала Марина П.

Некоторые комментаторы предположили, что нидерландские политики вообще не имеют представления о том, что происходит на Украине и чем на самом деле является киевский режим.

«Он, видимо, не в теме. Услышал звон, что президент Украины машет руками, мол, помогайте, не могу справиться. Вот и результат. Нидерланды тоже замахали руками, не понимая, что президент Украины призывает убивать свою страну, разрушать дома, убивать детей», — поделилась своим мнением Татьяна Б.

Часть людей уверена, что премьер-министр Нидерландов всё прекрасно понимает, просто он тоже хочет приложить руку к противостоянию с Российской Федерацией.

«Чем мельче страна, тем воинственнее. То, что они там совсем от своей лютой ненависти обезумели, это очевидно! В чём причина этого безумия? Неужели Виктория Нуланд прошлась со своими печеньками по всей Европе? Нет рационального объяснения этого явления, кроме как чувство собственной неполноценности, доходящее до самоубийства», — считает Лариса Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад очень сильно забеспокоился, осознав, что киевский неонацистский режим начинает в существенной степени сдавать свои позиции.

«Всполошились еврофашисты. Чуют, что киевскому режиму постепенно приходит кирдык… Ничего, перемелем всю вашу помощь и придём в Европу добивать неофашистов и там», — убеждён Михаил П.

«Тот самый момент, когда Марку Рютте стоит взять винтовку и, презрев собственную безопасность, отправиться в Лисичанск, чтобы личным примером показать, как нужно помогать Киеву. Его там ранят, возьмут в плен, будут пытать нутеллой, стиральными машинами и микроволновками, и немножко историями Волыны. После обменяют на Медведчука», — пишет Алексей Ш.

Нашлись и те, кто уверены, что, несмотря ни на какие потуги со стороны Запада, специальная военная операция России на Украине в любом случае достигнет всех поставленных целей.

Министерство обороны России Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине

«Помогай — не помогай Киеву и нацистам, а на кассе будет всё то же — победа русского солдата и разгром фашизма. Себе помогите, балбесы! Мозги поищите!» — призывает Сергей Г.

Напомним, 29 июня издание Politico опубликовало материал, согласно которому премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал другие страны оказать военную помощь Украине, даже если после этого они в ближайшие месяцы не смогут полностью защитить собственные территории.