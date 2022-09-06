Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на саммите НАТО в Мадриде, призвал генерального секретаря изменить политику, чтобы увеличить расходы стран — участниц альянса на оборону до 2,5 процентов от ВВП.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Chatham House Борис Джонсон

«Для нас лучшим способом выиграть спор о ценностях, которых мы придерживаемся, об отрицании применения силы для изменения границ, о примате международного права станет победа украинцев и поражение Путина на Украине. Именно поэтому мы анонсировали выделение еще одного миллиарда фунтов на военную помощь. Страны-участницы также понимают, что надо тратить больше, и в нашем случае это значит превышение той цели, которую мы поставили десятилетия назад, о трате 2 процентов ВВП на оборону. Эти цели были установлены для совершенно другой эры. Нам нужно инвестировать в долгосрочном плане. Логическим завершением этих инвестиций будет увеличение расходов на оборону до 2,5 процентов от ВВП», — сказал политик.

Некоторые пользователи считают, что Борис Джонсон должен использовать логику не только когда предлагает решение международных проблем, но и при принятии внутриполитических решений. Они отметили, что, следуя логике, можно догадаться, что в текущем кризисе стоимости жизни нужно повышать не налоги, а зарплаты.

«То есть с увеличением опасности увеличиваются расходы на оборону. Это хорошая логика. В таком случае, если повышается инфляция, зарплаты должны увеличиваться. Такая же логика», — написал @SimonMulcahy2.

В комментариях написали, что Джонсону пора прекращать помогать украинцам, потому что если бы они могли выиграть в конфликте, они бы давно выиграли с учетом того, сколько стран им помогает. По их мнению, премьер убивает собственное население, пытаясь помочь тем, кто просто высасывает деньги из всех желающих помочь.

«Топливо должно стоить как минимум 3,99 фунта. Нам нужно помогать нашим украинским друзьям. Им нужно 5 млрд каждый месяц. И еще налог на добавленную стоимость нужно увеличить до 35 процентов. Как мы можем смотреть на то, как страдают наши друзья. Борис, ты что?» — прокомментировал @Dungerdabacha1.

Многие пользователи поинтересовались, откуда Джонсон возьмет деньги в стране, где местные жители не могут себе позволить лишний раз включить электричество.

«Борис, откуда деньги?» — спросил @MickMiddleton4.

«С волшебного денежного дерева, в обладании которым они обвиняли лейбористов и Корбина», — ответил @momar88.

«У денежного дерева нет границ, когда речь идет об отправлении миллиардов Украине или использовании их на расселение беженцев. Тем временем его никогда не хватает на то, чтобы облегчить жизнь населению Британии. На кого именно работает Борис, потому что он точно работает не на нас?» — поинтересовался @DominiqueTaegon.

«Как подданный Великобритании могу сказать, что я уверен в том, что Борис должен использовать наши деньги для помощи подданным нашей страны, а не отдавать наши миллиарды кому-то», — считает @AgreeT0D1sagree.

Ряд комментаторов считает, что из-за провала Джонсона в осуществлении внутренней политики он решил отметиться на международной арене и прославиться буквально за счет населения своей страны.

«Я только за поддержку Украины, когда это действительно необходимо, но я против того, чтобы Борис Джонсон заслуживал ложное доверие за счет 1 млрд фунтов налогоплательщиков в то время, как в этой стране финансовый кризис! Я возмущен тем, что Борис делает себя важным за наши деньги», — прокомментировал @jv_uk2011.

«Вот это необычайные жертвы, на которые пошел Борис Джонсон. Такое и усилия матери Терезы в тень поставят», — написал @Otto_English.

Некоторые пользователи отметили, что проблема обороны Украины — это проблема в первую очередь самой Украины, а первостепенной задачей остальных стран должно быть решение климатических проблем, последствия которых могут быть плачевными.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Не будет никакой долгосрочной перспективы, если мы не будем инвестировать в окружающую среду и сокращать наш след в ней», — уверен @rik_perry.

Среди пользователей есть те, кто считает это заявление очередным способом уверить население в том, что он продержится у власти до 2030 года и пойдет не только на второй, но и на третий срок в качестве премьер-министра.

«Борис обожает наивных. 2,5 процента от ВВП будет только под конец десятилетия. Руки следующего парламента этим не связаны. Он знает это, и это единственная причина, по которой он об этом говорит. ВВП в 2023 году ожидаемо будет 1 процент», — считает @SarahRosemary3.

«В конце этого десятилетия — это через восемь лет! Он не будет премьер-министром тогда, так что эти заявления ничего не значат», — @Beany_1.

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