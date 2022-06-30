Заявление заместителя главы американского министерства юстиции Лизы Монако о том, что администрация США надеется, что предпринимаемые Конгрессом шаги позволят направить Украине изъятые у российских предпринимателей активы, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 30 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

Bjoertvedt Конгресс США

«Хорошая реклама для инвестиций в США», — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что после такого решения Америка может распрощаться со своей инвестиционной привлекательностью, а также статусом надёжного финансового партнёра.

«Ну-ну. Отличная идея: США убедят весь мир, что хранить деньги у них опасно, а Китай перехватит инициативу и сместит Вашингтон с пьедестала гегемона», — указывает Юлия К.

«Китай только и ждёт этого, чтобы на весь мир объявить США ворами. Тогда не рубль будет укрепляться, а доллар вниз пойдёт, а юань вверх», — подметила Sonya D.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка никому не собирается помогать, потому что она заинтересована только в помощи самой себе.

«Поднимите мне веки! Когда Штаты кому-нибудь оказывали помощь, бесплатно и без личной выгоды?» — задаётся вопросом Надежда К.

Часть людей уверена, что Россия найдёт способ для возмещения понесённых финансовых потерь в результате воровской политики Соединённых Штатов Америки.

«Ну, значит, нам придётся эти активы стрясти с Украины, причём в двойном размере», — отметил Всё Р.

«В третий раз покупают Украину, от которой с каждым разом остаётся всё меньше и меньше территорий. Надеются, видимо, их отвоевать, но всё-таки сомневаются в такой перспективе. За покупку Украины ворованными деньгами российскому руководству следует лишить их в России такой же суммы. Скупой платит дважды», — отметил Геннадий М.

Ряд пользователей указывает на то, что российская экономическая модель способна самовосстановиться после кражи её активов за рубежом.

«Эти замороженные активы — всего лишь цифры в их компьютере на счетах России. Доходы были получены от производства и продажи реальных товаров и стали частью нашего ВВП. И если наш Центробанк примет решение просто напечатать рубли на блокированную сумму и инвестировать их в нашу экономику, то эти деньги не приведут к инфляции, но будут таким образом возвращены в казну. А американцы так и останутся с необеспеченными цифрами в их компьютерах и потерянной репутацией. Отдать эти активы кому-либо они не могут. Это противоречит их законам и разрушает их финансовую систему», — поделился своим мнением Виктор Р.

Нашлись и те, кто уверены, что киевский режим не протянет долго, сколько бы Соединённые Штаты ни пичкали его финансами.

«Даже это им не поможет. Украина развалится в любом случае, а шайка-лейка наркомана Зеленского предстанет перед международным трибуналом», — указывает Aliya A.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Напомним, 30 июня заместитель главы американского министерства юстиции Лиза Монако заявил в ходе своего выступления в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google, о том, что администрация США надеется, что предпринимаемые Конгрессом шаги позволят направить Украине изъятые у российских предпринимателей активы.