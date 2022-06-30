Новость о том, что в Нью-Йорке двадцатилетняя женщина, гулявшая с детской коляской, была застрелена неизвестными, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей, которых обуяло смятение и негодование.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

Многих поразила жестокость преступления, которое произошло в достаточно безопасном районе Верхнего Ист-Сайда на Манхэттене. Неизвестный подошел к женщине со спины и выстрелил ей в голову, в результате чего она умерла. Находившийся в коляске ребенок не пострадал. Мотив преступления остается неизвестным.

«Невероятно. Я так устал от этого», — пишет @Septimbersells.

«Что делает новый мэр?» — недоумевает @gracedrhuman.

«Не думаю, что Нью-Йорк переживет эту волну насилия», — отмечает @GrimRea78 683 477.

«В США слишком много оружия. Ящик Пандоры был открыт. Я не знаю, как его теперь закрыть», — указывает @originalratched.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет

«Я рекомендую швейцарскую модель. Владение оружием разрешено, но его нужно обязательно хранить в федеральных арсеналах», — отвечает @devnullscience.

«Мэр отдал большую часть моих налоговых долларов полиции, и в результате стало больше преступлений. Отличная работа, мэр», — осуждает @Elijah_n_Moses.

«Это ужасно. Всегда ужасно видеть насилие. Нам нужна полиция, выполняющая свою работу», — подчеркивает @EzraOliver10.

«6 кварталов от моей старой квартиры в одном из самых безопасных районов: как страшно», — комментирует @jackie_hinke.

«Мы действительно начинаем походить на Готэм Бэтмена», — сравнивает @grudbymarriage.

«Я думаю, что смерть от огнестрельного оружия больше не должна входить в список «срочных новостей» в США. Заголовок должен относится к категории: «А в других новостях…» — предлагает @lowyencar.

«Прогрессивное либеральное правительство в его лучшем проявлении», — осуждает @jedel20.

«В чём проблема? Просто еще один вечер в самой великой стране в мире», — злобно иронизирует @Lurpynerd.

«У меня уже нет слов для таких новостей. Пусть она покоится с миром. Мои соболезнования всем, кто был рядом», — сочувствует @squixiee.

«Я не могу дождаться, когда уеду из жестокого, сумасшедшего Нью-Йорка. Преступления вышли из-под контроля», — беспокоится @CinP19.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в американском городе Такома (штат Вашингтон) произошла стрельба, из-за которой пострадали восемь человек.