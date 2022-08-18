В то время как в Москве продается якобы крымская, но на деле — турецкая, греческая, молдавская и азербайджанская клубника по 350-450 рублей за кг, как сообщает «Комсомольская правда», в самом Крыму, на фоне снижения турпотока и расширения рынка за счет Херсона и Мелитополя, фермерам приходится не просто значительно снижать цены на свой урожай ягод и фруктов, но и попросту его выбрасывать. Крымская продукция дороже украинской не только из-за того, что местные избалованы туристами, сообщается в публикации, — есть и чисто экономические причины. Как пояснил изданию председатель правления ассоциации «Союз фермеров, кооперативов, ЛПХ и субъектов сельского зеленого туризма Крыма» Юрий Комов, на Херсонщине земли более плодородные, плюс бесплатная днепровская вода, в Крыму до недавнего времени с водой были проблемы, что сказывается на себестоимости урожая. В итоге, как сказал крымский предприниматель, приходится снижать цены и на свою продукцию. А с вывозом её в ту же центральную часть России есть проблемы.

Александр Погожев ИА REGNUM Клубника

Председатель правления ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов, вспомнив двухлетней давности историю про горы гниющей редиски с клубникой в Краснодаре из-за переизбытка продукции, отметил, что такие истории периодически случаются. Причина, по его словам, в отсутствии посредников, которые бы занимались продукцией мелких производителей. Мелкий фермер, пояснил эксперт, в разгар летних работ сам в Москву или куда-то еще далеко торговать своей продукцией не поедет, да и клубника или абрикосы — товар нежный: за 200–300 км на своей машине довезти можно, а за тысячу с лишним (до Москвы) продукции больше испортится, чем удастся продать. К тому же потребитель привык к отсортированной и упакованной продукции. При этом крупному посреднику нужны масштабные и постоянные поставки, а не возникшие вдруг сейчас, как это произошло в этом году в Крыму. То есть нужны более мобильные посредники.

Раньше, говорит Карпов, роль таковых отчасти играли «серые перекупщики», прозванные в народе «торговой мафией», с обелением экономики такие схемы торговли вызвали вопросы, а легальной им замены, по мнению эксперта, не появилось. Еще одна причина, по которой нет желающих «связываться с где-то там пропадающей» сезонной продукцией, сказал Карпов, в том, что, когда на фермерские помидоры по 50 рублей оформляются все необходимые документы и сертификаты с перспективой уплаты налогов, они сразу дорожают до 200 рублей. Гражданин, который торгует на рынке излишками выращенного для своей семьи урожая, предпринимателем, говорит эксперт, по нашим законам не считается — поэтому налогов с проданного не платит.

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая яблок

Издание напомнило, что в случае продажи большей части выращенной личным подсобным хозяйством (ЛПХ) продукции фермеру необходимо регистрироваться как минимум в качестве самозанятого и платить налоги: 4% при продаже своих ягод-овощей гражданам и 6% — при поставках организациям. Либо открывать ИП и платить единый сельхозналог — как правило, 6% с дохода, уменьшенного на расходы (могут быть региональные вариации). Плюсом возникают другие платные опции, например, сертификация продукции, транспортные расходы. На практике обычно претензии возникают, когда фермер пытается продать продукцию, например, торговой фирме, что однозначно является предпринимательской деятельностью.

Издание «ФедералПресс» 23 июня сообщило о том, что жительница Калининградской области пожаловалась в социальной сети «ВКонтакте» на то, что выросли цены на некоторые категории товаров. Региональные власти пояснили, с чем связан рост стоимости гречки, макарон и курицы. Подорожание продукции птицеводства, как пишет издание со ссылкой на ответ чиновников, связано с подорожанием кормов, витаминов для птиц, инкубационного яйца. Также увеличились расходы на транспорт и упаковку. Тем не менее крупные компании ограничили рост отпускной цены до 5%. Средняя цена составляет 153,57 рубля за килограмм без НДС. Издание напоминало также, что жительница региона ранее жаловалась на стоимость куриной грудки в районе 460 рублей.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству продукции из мяса птицы

«Российская газета» на днях в одном из своих спецпроектов сообщила о том, что логистические компании переходят в режим экономии. В зависимости от вида продукции, «грамотности и аппетитов» логистических операторов, пишет издание, по разным оценкам, транспортные издержки в конечной цене товара в России в среднем составляют от 20 до 45%. Вкупе с проблемами, доставленными ограничениями во время пандемии, на работе отрасли сказываются санкции. Правда, при этом объем автоперевозок, достигший за первые 4 месяца этого года 1,48 миллиарда тонн, немного, но увеличился относительно аналогичного периода прошлого года — на 0,9% (данные Росстата).

Вместе с тем на авторынке, говорится в публикации, произошел 52-процентный спад продаж легковых и коммерческих автомобилей в январе–мае, а производство новых грузовых автомобилей средней и тяжелой категории также пока нестабильно — предложение машин не успевает за спросом, так как многие транспортные компании обновляют парки. К тому же стоимость такого транспорта, например седельного тягача, выросла более чем на 15%. Есть проблемы и с кадрами. Как сказал изданию бизнес-тренер по транспортной логистике, по сравнению с прошлым годом, по оценке Международного союза автомобильного транспорта (IRU), дефицит водителей в России вырос на четверть и, согласно прогнозам, ситуация с нехваткой таковых только обострится.

Совокупность таких событий наталкивает на мысль о необходимости развития приграничных к разным регионам страны не просто складов или распределительных центров для товаров, а центров (пусть небольших) по сортировке, в частности, фруктово-овощной продукции. Условно говоря, если часть свежей продукции дозревает по дороге в тот же Ростов, который на Дону, то такую продукцию оставлять для реализации в Ростовской области, другую часть, способную выдержать более дальний путь, восполняя, допустим, продукцией из других южных регионов страны, отправлять на реализацию в остальные регионы страны.

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка томатов на продажу

Излишки сезонной продукции могли бы с этих самых сортировочных центров отправляться в переработку, например, в заморозку. Причем к переработке продукции мог бы привлекаться малый бизнес — не только по основному роду деятельности, но и дополнительному. Привлекаться могут также и взрослеющие школьники, свободные от учебы во время школьных каникул, или временно безработные. Транспортные «шаги» для логистических компаний, вынужденных возвращаться в свои регионы с другими товарами, тогда, по сути, должны сокращаться. При этом фермерская продукция все-таки будет приносить им доход.

Вспомнилось также и то, что у Почты России есть свои пункты не просто в каждом регионе, а в каждом населенном пункте. Развитие её инфраструктуры могло бы поспособствовать реализации в том числе и такой продукции. К слову, организация на днях сообщила о наращивании веса доставляемых на Камчатку грузов с 31,5 кг до 20 тонн. Правда, речь идет о крупнотоннажном грузе — на полуостров из Москвы организация впервые доставила три контейнера с автомобилями. Но, как сообщили информагентству «Восток России» (EastRussia) в пресс-службе Почты России, спрос на доставку сборных грузов с различными габаритами растет. К доставке продуктов и товаров через эту же организацию, как сообщило агентство «ФедералПресс» (Санкт-Петербург), подключился и ретейлер «ВкусВилл». Правда, опять же, речь идет о товарах длительного хранения, но по всем регионам страны.