Специальная военная операция России на Украине является «примером токсичной маскулинности». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью германскому телеканалу ZDF.

Иероним Босх. Зависть (фрагмент). 1485

Политик считает, что президент России Владимир Путин не стал бы проводить военную операцию, если бы являлся женщиной.

«Если бы Путин был женщиной (кем он, очевидно, не является, но если бы он был ею), я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну с вторжением и насилием, как он это сделал», — сказал он.

Заявление Джонсона обсудили в мессенджере Telegram.

«А что мог бы сделать Джонсон, если бы был мужиком?» — поинтересовалась Lenka P.

«Ха, а [глава британского МИД] Лиз Трасс прям ярая пацифистка», — смеется Julia.

«Так откровенно завидовать неприлично, Борис!» — с сарказмом призвала Ольга.

«Поэтому практически все министры обороны в Европе — женщины? Это чтобы волевое решение никто не мог принять», — иронизирует Svetlana S.

«Если бы Путин был женщиной, то ни Америки, ни Европы, боюсь, уже не было бы и в помине. Настоящая женщина всегда грудью встанет за своих детей, они женщин, походу, не знают русских, на что они способны…» — пишет Irixis.

«Его место в психушке…» — не выдержал Alexander S.

«Я считаю, он дал высокую оценку, сам того не желая. А вывод прост: боятся Владимира Владимировича…» — отметила Iryna T.

«Вся суть европейской современности — стереть понятие мужчины! Да равно как и женщины! Бесполые уроды, идите на*рен!» — отреагировал Николай.

«А при чём тут пол? Пусть вспомнит Маргарет Тэтчер и прикроет рот», — призвала одна из участниц обсуждения.

«Тэтчер со стыда в гробу несколько раз перевернулась, когда увидела Борьку на посту премьера», — добавил Nikita T.

«Ну не могут они с нашим президентом сравниться, вот и прет комплекс неполноценности!» — пишет Денис М.

«Представьте, как его разрывает. Колония из рук уплывает. А ведь дальше будет больше», — написал Андрей К.

«О Господи! Нам достаточно ваших женщин! Бербок и Трасс, список можно продолжить… Которые так «не хотят» войны!» — добавила Ирина.

«Ну должен же быть хоть у кого-то президент-мужик, а не вот это вот всё! Завидуйте молча, дурачьё», — смеется NataliaG.

«Они просто не знают наших женщин!» — прокомментировала Юлия.

«Ну Екатерина II была женщиной, причем европейской. И как это Европе и туркам помогло? Напомнить? Может, дело не в том — мужчина или женщина?» — спросил один из участников обсуждения.

«Это заявляет человек, который настаивает на продолжении войны до последнего украинца, чучело лохматое», — отреагировал Plymbum.

Andrew Parsons No 10 Downing Street Борис Джонсон

«Ничего против женщин не имею, но считаю, что такую должность, как президент России, может занимать только мужчина, ибо женщина по определению более сентиментальна, и в сложных решениях это может сыграть злую шутку», — отметил Sedoy.

«В странах «коллективного Запада» многие министры обороны — женщины. И, судя по их высказываниям, — «на всю голову невменяемые», — пишет DimmiD.

«Если бы Хиллари [Клинтон] стала президентом [США], ты бы сейчас не разговаривал», — не выдержал Дмитрий.

«Борису надо хорошо ознакомиться с историей правления Екатерины II», — призвал Den.

«Он плохо знает русских женщин!» — смеется Мария.

«Ключевые слова: токсичность и маскулинность! Интересы человека понятны и ясны! Очень жаль, что токсичность у западных политиков есть, а вот с собственной маскулинностью проблемы! Только чужой завидовать умеют!» — отреагировала Marina S.

«Ряд женщин занимают высокие посты в европейских странах. И что-то эти страны особо не продвинулись в мирной повесточке… скорее наоборот. А насчёт женщины на посту президента России? Пожалуй, нет! Равноправие хорошо на бытовом уровне, а в делах управления страной все же хочется видеть адекватных мужчин. Но это у нас. В толерантной Европе вопросы пола скоро будут обозначаться одним словом — «неопределённый». Может, по этой причине у них такой бардак в среде руководства? Страной надо руководить, а они никак не определятся какого они пола…» — подытожила Anna M.