Сеть: «Ну ясно — рука Кремля» —США не смогли запустить гиперзвуковую ракету
Испытания американской гиперзвуковой ракеты в штате Гавайи прошли неудачно в связи с проблемой при запуске. Об этом 30 июня сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства обороны США.
Попытка запуска состоялась 29 июня. Уточняется, что это уже вторая безуспешная попытка испытания в рамках программы неядерного быстрого удара.
Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения усмотрели в данной новости повод для иронии.
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«Вину Путина уже озвучили?» — иронизирует Сергей Т.
«Не будем злорадствовать, пусть всё идёт своим чередом», — не без юмора отметила Елена К.
«А вот «бензоколонка» [Россия] гиперзвук уже на боевое дежурство поставила», — с сарказмом добавил Pierre C.
«Нет, ну тут вариантов несколько: либо опять Путин, что вероятнее всего, либо русские не тот титан поставили, либо индусы неправильно программу написали. Вариант, что у самих руки из *раки не рассматривается, конечно», — с юмором отметил «СВН».
«Я-то думала, у одной меня день не задался», — смеется Sveta.
«Да что себе Путин позволяет?» — смеется Екатерина.
«Может, специально выдают такую информацию? Чтобы ввести нас в заблуждение?» — задался вопросом Lianardo.
«Максимум, кого можно ввести в заблуждение, это рядовое население, у всех глав мощнейшая разведка и осведомители. Они всё прекрасно понимают по любому вопросу. Даже по Украине отлично знают что, где, куда, но гнут линию для обывателя. Идёт война за сознание и умы людей», — ответил ему (Lianardo) Дмитрий.
«Поздравляю. Дальнейших неудач», — с сарказмом отметила Наталья N.
«Нельзя смеяться над убогими (народная мудрость)», — пишет Сергей Т.
«Однозначно рука Кремля», — смеется один из участников обсуждения.
«Чего там ракета? У них велосипеды под первыми лицами государства падают», — с юмором напомнил Геннадий о том, как недавно президент США Джо Байден упал с велосипеда.
«Так держать, американцы!» — шутит Мihailov.
«Дружно желаем им неудачи и дальше», — добавил один из комментирующих.
«Тогда понятно, чего они против наших так активно возмущаются. Видимо, зависть штука такая», — отреагировала Анна С.
«Великолепно! Очередная порция холодной воды за шиворот военщине натовской!» — иронизирует Vero4ka.
«Какой лидер — такой и «успех»…» — пишет ЯнZаДонбасс!.
«Не врите! Я смотрел фильм голливудский, там всё прекрасно летает…» — пошутил Игорь А.
«Она просто побоялась встретить русскую [ракету], и та уговорит ее слетать в Америку», — иронизирует Валентина А.
«Не захотела покидать родные берега?» — смеется Елена Е.
«Она как Байден — забыла, куда лететь», — шутит «Кот Котов».
«Это не бумажки штамповать», — с сарказмом подытожил Влад С.