Испытания американской гиперзвуковой ракеты в штате Гавайи прошли неудачно в связи с проблемой при запуске. Об этом 30 июня сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства обороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

Попытка запуска состоялась 29 июня. Уточняется, что это уже вторая безуспешная попытка испытания в рамках программы неядерного быстрого удара.

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения усмотрели в данной новости повод для иронии.

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«Вину Путина уже озвучили?» — иронизирует Сергей Т.

«Не будем злорадствовать, пусть всё идёт своим чередом», — не без юмора отметила Елена К.

«А вот «бензоколонка» [Россия] гиперзвук уже на боевое дежурство поставила», — с сарказмом добавил Pierre C.

«Нет, ну тут вариантов несколько: либо опять Путин, что вероятнее всего, либо русские не тот титан поставили, либо индусы неправильно программу написали. Вариант, что у самих руки из *раки не рассматривается, конечно», — с юмором отметил «СВН».

«Я-то думала, у одной меня день не задался», — смеется Sveta.

«Да что себе Путин позволяет?» — смеется Екатерина.

«Может, специально выдают такую информацию? Чтобы ввести нас в заблуждение?» — задался вопросом Lianardo.

«Максимум, кого можно ввести в заблуждение, это рядовое население, у всех глав мощнейшая разведка и осведомители. Они всё прекрасно понимают по любому вопросу. Даже по Украине отлично знают что, где, куда, но гнут линию для обывателя. Идёт война за сознание и умы людей», — ответил ему (Lianardo) Дмитрий.

«Поздравляю. Дальнейших неудач», — с сарказмом отметила Наталья N.

«Нельзя смеяться над убогими (народная мудрость)», — пишет Сергей Т.

«Однозначно рука Кремля», — смеется один из участников обсуждения.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

«Чего там ракета? У них велосипеды под первыми лицами государства падают», — с юмором напомнил Геннадий о том, как недавно президент США Джо Байден упал с велосипеда.

«Так держать, американцы!» — шутит Мihailov.

«Дружно желаем им неудачи и дальше», — добавил один из комментирующих.

«Тогда понятно, чего они против наших так активно возмущаются. Видимо, зависть штука такая», — отреагировала Анна С.

«Великолепно! Очередная порция холодной воды за шиворот военщине натовской!» — иронизирует Vero4ka.

«Какой лидер — такой и «успех»…» — пишет ЯнZаДонбасс!.

«Не врите! Я смотрел фильм голливудский, там всё прекрасно летает…» — пошутил Игорь А.

«Она просто побоялась встретить русскую [ракету], и та уговорит ее слетать в Америку», — иронизирует Валентина А.

«Не захотела покидать родные берега?» — смеется Елена Е.

«Она как Байден — забыла, куда лететь», — шутит «Кот Котов».

«Это не бумажки штамповать», — с сарказмом подытожил Влад С.