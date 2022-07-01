В Южной Корее обсудили вероятность того, что КНДР может обладать потенциалом для создания 100 ядерных боеголовок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прицелом

Согласно данным частной американской организации Совет по международным отношениям (CFR), опубликованным 28 июня, КНДР обладает материалами, достаточными для создания ста единиц ядерного оружия.

Сообщается, что Пхеньян владеет технологиями производства ядерных боеголовок с использованием плутония и оружейного урана.

В 2017 году Северная Корея могла создать 60 боеголовок. Однако с тех пор их число ежегодно увеличивалось на 12 единиц.

По оценкам организации, с момента своего первого ядерного испытания в 2006 году КНДР неуклонно наращивала мощность заряда. Если в 2006 году мощность составила около 2 килотонн в тротиловом эквиваленте, то в сентябре 2016 года показатель вырос до 35 килотонн. Однако мощность заряда в ходе последнего ядерного испытания, проведённого 3 сентября 2017 года, оценивалась в более чем 200 килотонн.

По данным CFR, северокорейские ракетные технологии продолжают развиваться. Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15», испытанная в 2017 году, достигла высоты 4475 км. Между тем эксперты оценивают потенциальную дальность полёта «Хвасон-15» в 13 тыс. км. Однако дальность полёта ракеты, запущенной КНДР в 2022 году, оценивается в 15 тыс. км.

Отмечается, что Северная Корея также может обладать большими объёмами химического и биологического оружия.

«У Южной Кореи нет будущего, если у нас не будет своего собственного ядерного оружия после выхода из ДНЯО. Опять же, повторюсь, что это я рассуждаю с точки зрения права на выживание», — пишет jaso***.

«Главный вопрос, когда они начали заниматься разработкой ядерного оружия?» — интересуется kyoy***.

«Мне кажется, парочка наших президентов причастны к тому, что Северная Корея занимается разработкой сего добра. Их нужно привлечь к ответственности и осудить…» — предлагает gas1***.

elgornal.net Ким Чен Ыну демонстрируют новою ракеты «Хвасон-15»

«Давайте нанесем упреждающий удар прямо сейчас. Не нужно открывать огонь после того, как они сделают «бабах», — рекомендует ljwe***.

«Северная Корея давно является ядерной державой. Поворотным моментом, как мне кажется, стала фальшивая мирная акция Муна. Из-за неё Пхеньян выиграл время для завершения своей ядерной программы», — рассуждает ap26***.

«В таком случае у Южной Кореи нет другого выбора, кроме как обзавестись ядерным оружием. Единственное, что мы можем сделать в сложившейся ситуации, — усилить нашу оборону», — отмечает best***.

«Ким Чен Ын будет немедленно устранен, если остатки северокорейских Вооруженных сил нападут на Южную Корею. Вероятно, в таком случае катастрофа будет неизбежной. Из-за того, что Север не согласится на капитуляцию и пойдет войной, всё в конечном итоге закончится поглощением или воссоединением стран. Поэтому не нужно помогать КНДР ни рисом, ни лекарством», — пишет cyjj***.

«Если не хотите умереть, то обзаведитесь ядерным оружием», — констатирует skip***.

«Ядерное оружие можно сдержать только ядерным оружием… Мы должны отбросить иллюзию под названием денуклеаризация и сделать отчаянный шаг ради выживания. Мы должны отказаться от иллюзии, якобы США защитят нас от ракет КНДР, а также от иллюзии, что экономика рухнет. Мы самодостаточная страна. Мы сможем выжить, если у нас будет ядерное оружие», — считает gjlp***.

«Заставьте их подорвать себя», — требует 90tk***.

«Сломает ли война КНДР?» — задается вопросом hdmi***.

«У кое-кого была земля, и они могли накормить весь мир, но из-за одного глупого человека эти кто-то стали самыми голодными людьми на планете. А кто-то, находясь лет 70 под экономическими санкциями, смог создать ядерное оружие, установить суверенитет, который никто не может превзойти», — отмечает ggoo***.