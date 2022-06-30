Президента США Джо Байдена, который с 13 по 18 июля собирается посетить Ближний Восток, «с нетерпением» ждут христианские церкви. Визит американского лидера, безусловно, носит преимущественно политический характер. Итальянский католический портал Terrasanta в связи с этим отмечает, что «пожилой президент пребудет в Израиль и Саудовскую Аравию, где он попытается убедить наследного принца Мухаммеда бен Салмана дистанцироваться от России и нарастить добычу нефти, чтобы помочь экономике западных стран».

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

Издание в этом контексте анализирует позиции ведущих игроков. Относительно Эр-Рияда оно указывает, что «Владимир Путин сохраняет хорошие отношения с Салманом, но на данном этапе Кремлю абсолютно необходимо, чтобы нефтяной союз сохранился, а саудовцы не поддались американским сиренам». То же самое относится и к Турции. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает связи с Москвой. Однако на «протяжении многих лет страна находится в тисках экономического кризиса, который, похоже, не имеет решения (годовая инфляция составляет более 70%), а в следующем году Эрдогана ожидают президентские и парламентские выборы, которые обещают быть чрезвычайно сложными для него. Отсюда и стратегия примирения, принятая в отношении таких стран, как Египет и Израиль, но прежде всего Саудовской Аравии и ОАЭ». Что касается Израиля, то там правящая коалиция Беннета-Лапида «потерпела крах, что привело страну к пятым всеобщим выборам за три года». Вряд ли такое «изменчивое и нестабильное государство», уже «связанное с Саудовской Аравией рядом неофициальных, но не менее прочных соглашений, чем Авраамические, сможет оказать слишком сильное давление на Салмана».

Если смотреть на Ближний Восток с такой точки зрения, то заметно, что Байдена загоняют в опасную ловушку. Его визиту на Ближний Восток создают «прорывной» характер, повышая ставки по максимуму, когда даже самое небольшое отсутствие успеха будет расценено как поражение президента с проекцией его неудачи на внутриполитическую американскую сцену в преддверии выборов в Конгресс. А есть ли проблема, где Вашингтон мог бы добиться решения, которое можно было бы выдать за успех? В ситуации, когда Верховный суд США разжег противостояние в стране своим постановлением об отмене конституционного права на аборт, что решительно поддержала Католическая церковь, для Байдена появляется шанс сыграть на религиозном поле. Кстати, в этом его, что нельзя исключать, могла бы поддержать и Россия. Речь идет о христианском присутствии на Святой земле. В июне сего года, комментируя запланированную поездку Байдена на Ближний Восток, иерусалимский патриарх Феофил III публично выступил с осуждением «израильских экстремистов, которые давно оказывают давление на обычную жизнь местных христианских общин». По словам патриарха, помочь здесь может воздействие иностранных государств и, в частности, США, если те «конкретно продемонстрируют свое дистанцирование от израильских экстремистских организаций».

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Патриарх Иерусалимский Феофил III

«Мы надеемся, что визит Байдена, — отметил Феофил III, — будет способствовать поиску решений чрезвычайных ситуаций, с которыми сталкиваются палестинцы, христиане и мусульмане, включая атаки против церквей и монастырей, совершаемые экстремистскими группами при молчании официальных израильских властей». Патриарший викарий Мелькитской греко-католической церкви в Иерусалиме архиепископ Ясир Айяш выразил надежду, сообщает ватиканский католический портал Agenzia Fides, что президент США включит в повестку дня своего визита в Израиль «вопрос о запугивании, осуществляемом экстремистскими группами в отношении христиан на Святой земле, которое способствует исходу христиан из Святой Земли в западные страны, несмотря на усилия, предпринимаемые местными общинами». Архиепископ Англиканской церкви Иерусалима, Иордании и Ближнего Востока Хосам Наум напомнил, что Совет патриархов и глав Церквей в Иерусалиме уже много лет работает над тем, чтобы «повысить осведомленность международного сообщества о подводных камнях, ставящих под угрозу христианское присутствие в Иерусалиме и на всей Святой земле».

Стоит отметить, что в июне сотрудник Госдепартамента США, отвечающий за израильско-палестинское направление, Хади Амр встретился с Феофилом III, который от имени патриархов и глав Церквей Иерусалима представил ему соображения о факторах, которые негативно влияют на обычную жизнь христианских общин на Святой земле. Как говорится на сайте Иерусалимского патриархата, «господин Амр заявил, что Госдепартамент обеспокоен христианским наследием и присутствием на Святой земле и особое внимание уделяет вопросу христианской собственности у Яффских ворот в Иерусалиме». Не исключено, что Байден пойдет на встречу с главами Церквей, чтобы «выслушать их озабоченность во время его предстоящего визита». Безусловно, понятно, что религиозная тематика стоит для американского президента на втором или даже третьем месте. Политические решения с Израилем не стоят того, чтобы ради них ставить ультиматумы в связи с проблемами присутствия христиан на Святой земле. Однако эта тема может стать поводом для налаживания отношений Вашингтона и Москвы, которую также волнует данный вопрос.

США и России так или иначе нужны площадки для переговоров в ситуации, когда обеим странам следует выйти из украинского кризиса без потери лица. Сохранение христианства на Святой земле могло бы стать одним из способов взаимодействия Байдена и Путина. А после разрешения этой проблемы дело дошло бы и до других.