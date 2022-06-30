Переговоры западных стран с Россией будут возможны только после «поражения Москвы» на Украине. Об этом 29 июня на саммите НАТО в Мадриде заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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«Прежде всего совершенно необходимо одержать победу над Россией на Украине. Мой очень твердый посыл заключается в том, что мы должны сначала победить Россию, а потом вести переговоры», — сказала она.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram.

«Так и хочется сказать дуре: «Так побеждать придется гражданам твоей страны… Отсидеться не получится». Они только-только ноги унесли из Афганистана и пытаются победить крупнейшую военную державу в мире», — возмутился Андрей К.

«Англичанка гадит». Этой фразе Суворова больше 200 лет. Ничего не поменялось. А насчёт «победить Россию» — зубы сломаете о нас, господа европейцы. Так всегда было и будет. Карл XII, Наполеон, Гитлер не дадут соврать. Кто следующий? Лиз Трасс?» — задался вопросом Александр М.

«Победить страну с крупнейшим ядерным арсеналом? Они это серьёзно? Набрали во власть идиотов. Какой-то сюр», — отреагировал Владимир.

«Неплохо устроились таскать каштаны из огня чужими руками… Выдрессировали туземцев», — пишет Анна Х., под «туземцами», видимо, подразумевая граждан Украины.

«Видимо, мадам не только географию в школе не учила, но еще и уроки истории прогуливала…» — иронизирует Инна.

Tom Witham Лиз Трасс

«А всё потому, что поражение Украины — это поражение Байдена и его слуг», — отметила Вера.

«Глядя на людей Донбасса, которые выходят из подвалов после трех месяцев бомбёжек, улыбаются журналистам, которые спрашивают что-то, желают здоровья, хохмят, скорее на лопатки Европа скоро ляжет. Да и Европы самостоятельной нет больше», — пишет Must dram.

«Ой, ну скажите, что уже всех и везде победили. Она (Трасс. — М. Р.) всё равно не знает, где что находится», — шутит одна из участниц обсуждения, указывая на проблемы с географией у главы МИД Британии.

«Конечно, воевать чужими руками хорошо. Легче поднимать свой военно-промышленный комплекс, оплачиваемый другой страной», — добавила Евгения П.

«Ну давай, победи, можешь лично прийти и победить», — смеется Дмитрий.

«Они открыто признаются, что воюют с Россией! Украина, ты просто поле боя!..» — комментирует новость 89 044 115 094.

«Создаётся впечатление, что им очень нужна третья мировая, ибо по-другому свои проблемы у них решить не получается», — поделился Игорь Т.

«Мечтать вам об этом. Россия всегда выполняет поставленные перед собой задачи! Вам не удастся поставить Россию на колени. Никогда. Ни при каких обстоятельствах…» — написала Sweet Lana.

«С нацистами переговоры невозможны», — отреагировал Вячеслав.

«Они сами вышли из Евросоюза, им теперь не жалко, если он пойдёт ко дну», — отметила Tatyana.

«Я очень рад подобным открытым заявлениям. В этой новости прекрасно всё. А именно объявленная война Запада и Европы против России. Поэтому никаких переговоров с Россией не будет. Цель Запада и Европы — уничтожение РФ… Всем очевидно, что Европе и Америке не нужна Россия, им нужна колония, контрибуции и покаяние», — подытожил Т. Т.