Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разорвет отношения с Сирией, а также пригрозил Дамаску новыми санкциями. Об этом 29 июня сообщил Telegram-канал офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Такие ответные меры глава Украины решил предпринять после решения Дамаска признать Донецкую и Луганскую Народные Республики.

«Россия все-таки добилась от Сирии заявления о якобы признании оккупационных структур в Донбассе как якобы государств… В таком случае никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет еще большим», — сказал он в своем видеообращении.

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Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом о том, были ли между странами отношения.

«А какие у них вообще отношения были? Асад… не лёг под Запад. А это (Зеленский — М. Р.) шестёрка…» — написал Дмитрий.

«Он вообще в какой реальности живёт?» — поинтересовалась Ольга.

«Украина, как и все подстилки Запада, не признает законную власть в Сирии. С кем он отношения разорвет, с оппозицией? Асад только рад будет», — отметил Павел Д.

«Какая потеря», — смеется Medved.

«Большинство сирийцев сейчас не понимают, почему провинция России угрожает им санкциями, и с удивлением узнают, что Украина — это государство», — с юмором отметил Estuariy.

«Как же Сирия огорчена», — смеется Igor D.

«Наполеончик топает ножками! Как забавно, привык работать на публику», — иронизирует Roman.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский

«Спасибо сирийцам и за то, что признают, и за истерику Зеленского. Под покровом ночи начнёт звонить хозяевам — ябедничать», — отметила Luidmila B.

«Звездная болезнь, она такая», — пишет Ольга.

«Он ещё думает, что он президент?..» — задалась вопросом Наталья Р.

«Прям испугался Асад угроз! Он с террористами и в своей стране борется успешно», — прокомментировала заявление Зеленского Tatiana T.

«Бедные сирийцы! Они этого не переживут. Разорвать дипломатические отношения с самими копателями морей…» — иронизирует В. Д.

«Кто он вообще такой, чтоб рассуждать о взаимоотношениях Сирии и России?..» — возмутился один из участников обсуждения.

«Как же жаль, что нет возможности спросить у него в прямом эфире, где находится Сирия, имена её основных политических деятелей, политический строй. Мне почему-то кажется, что он не знает даже на уровне географии 5 класса без подсказки, где и что есть та самая Сирия», — прокомментировала новость Aleksandra.

«Стесняюсь спросить, а в каких отношениях шавка США была с врагом США до признания Сирией ЛДНР?» — недоумевает Виктория.

«У Зеленского новый симптом прогрессирующей болезни — мания величия», — подытожил Влад П.