Известие о том, что Россия наносит ВСУ максимальные потери, активно комментируют в интернете. Люди считают, что речь идет не только о военном превосходстве. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп»

«Да просто русские умеют воевать. И ещё потому, что у нас нет разделения на русских и нерусских. Мы — Россия, мы сильны, когда мы вместе! Именно поэтому мы способны малыми силами наносить дезорганизованному правильной стратегией и тактикой боя врагу максимальные потери и быстро продвигаться вперёд», — считает Андрей Громов.

«Боевой дух ещё имеет значение. Вэсэушникам Украина Зеленского и даром не нужна», — отметил Виталий Солянкин.

«До недавнего времени украинские боевики считали себя самой лучшей армией Европы. А армию РФ — древней, ржавой, погрязшей в коррупции. Да и потом они на полном обеспечении своих западных друзей. И разведданные они им дают, и технику подкидывают… И военных спецов в виде наемников», — напомнил Руслан.

«А куда подевалась та огневая «немощь», которую Украина получила от НАТО?» — спрашивает Наталья.

«Зеленского нужно под трибунал! Допустил такое кровопролитие, столько украинцев погибло. Мог бы не идти на поводу у америкосов, а договориться с нашим президентом.

РФ тоже не могла игнорировать этот беспредел, вот итог. Мы бы уже давно победили, если бы использовали тактику выжженной земли, но мы аккуратно делаем свое дело, чтобы не гибли мирные люди. А странам НАТО следует заткнуться и сидеть смирно, достаточно одну из них стереть с лица земли — и другие даже не высунутся, испугаются, что с ними будет то же самое. Просто еще не перешли, видимо, ту грань.

mil.ru Российские артиллеристы в ходе специальной военной операции выполняют огневые задачи по уничтожению укреплений и бронетехники противника

Россия — великая держава, и с нами надо считаться, а не наводить на наших границах беспредел, запрещая русский язык, унижая наш народ», — поделилась мнением Светлана Бодрикова.

«Это уже не специальная военная операция (как она была определена вначале и которая подразумевает быстрое по времени ее окончание с минимальными боевыми потерями и быстрой капитуляцией противоположной стороны), это — военная операция уже не с националистическим правительством Украины и ее вооруженными силами.

Это — операция на истощение военных ресурсов стран НАТО, так как они поставляют Украине оружие, без которого, думаю, ВСУ давно бы прекратили сопротивление. Скорее всего, эта операция закончится через 2–3 месяца, когда, сломив укрепленные позиции ВСУ на Донбассе за счет огневой мощи, наши военные подойдут к Харькову, Киеву.

Тогда, скорее всего, Зеленский будет заключать мирный договор на условиях России, то есть признавать Крым и Донбасс свободными и не входящими в состав Украины, тогда, возможно, Украина и останется как страна, а если не захотят заключать мирный договор, то Зеленский будет президентом в изгнании», — рассуждает Юрий Мелкий.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, заявил в колонке «Главреда» украинский эксперт Александр Кочетков.

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