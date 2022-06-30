Российская Федерация не застала НАТО врасплох своей спецоперацией на Украине. Об этом заявил 29 июня журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса, и НАТО начало вкладывать больше денег в оборону», — сказал он.

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Заявление генерального секретаря НАТО обсудили в мессенджере Telegram.

«Что и требовалось доказать», — отреагировал Астемир А.

«Ну вот и все. Все карты открыты. Война была бы в любом случае. Путин сработал на опережение. Спасибо президенту России», — добавила Ирина.

«Попытка реабилитироваться не удалась. Ну, в смысле — особо не волнует, к чему они там готовились, а что делали — и так видно», — отметил Artem.

«Несложно проследить — Запад за всю историю никогда не выполнял своих обещаний, ни письменных, ни тем более устных. Единственно, что они понимали, — это силу», — пишет SU.

«Они всегда к этому готовятся — и сто, и триста лет назад [готовились]», — добавила Наталья.

«Да с момента создания этого блока готовились. Для этого и собрались в стаю», — написала Тatiana.

«Да с 1950-го они в засаде сидели», — написала Olga.

«Чего это он правду замолвил?» — недоумевает Mitra.

«Да это и так ясно было, не зря они Украину тормошили, а эти глупцы и рады…» — пишет Зифа.

«Запад всегда в состоянии войны по отношению к России. Во все времена», — подчеркнула Инна.

«Запад уже 500 лет мечтает наши земли, славян, заполучить, и желательно безлюдные…» — отреагировал Uasja.

Нацисты в сожженном Сталинграде

«И даже после этого найдутся дебилы, которые будут талдычить: «НАТО — это оборонительный союз», — не выдержала Maria.

«Это они ещё готовились, представляете?» — с сарказмом поинтересовалась Ксю.

«Надо отдать должное, что не каждый имеет смелость, чтоб такое признать: целых восемь лет готовились, чтоб загнать себя коту под хвост…» — смеется Надежда Васильева.

«Сомневаюсь, что НАТО в 2014-м образовалось», — написал Rom Я, явно указывая на то, что альянс НАТО был образован против СССР, а потом действовал против России.

«НАТО не готовилось, оно для этого создавалось», — подчеркнул один из участников обсуждения.

«НАТО и было создано для уничтожения мира на Земле, не только в России», — пишет Tanya.

«С 1949-го они с нами борются. Сначала — с СССР, теперь — с РФ», — написал Евгений.

«Всю нашу историю они готовились. Подготовятся — огребут… и так не раз! И теперь будет так же!» — добавил Геннадий Д.

«Открыл «секрет»… Точили зубы, сколько существуют, у нас каждый школьник это знал, либералы туману нагнали на время, но скрыть хищные зубы не удавалось — Россия бдительности не потеряла», — отметил К. Т. И.

«Да, официально признал НАТО стороной конфликта», — пишет Alexdeuch.

«Маски сброшены…» — добавил один из участников обсуждения.

«Ну и что это, как не объявление войны? Что, прям надо вот совсем прямым текстом сказать, чтобы наверху забыли про желание договариваться с уважаемыми партнёрами?» — подытожил strannik.