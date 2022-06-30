Распространенная агентством Reuters новость о том, что «лидеры «Большой семерки» посмеялись над Путиным», вызвала комментарии и отклики в соцсетях Грузии. Комментарии по большей части негативные и высмеивающие самих западных лидеров.

Якоб ван Остзанен. Смеющийся дурак (фрагмент). 1500

«Это вы смешные. Ваши лица… Думаете, что всему миру навяжете якобы вашу демократию… Лучше бы одно дельное дело сделали», — обратился к насмешникам пользователь Б. Ц.

«Не педофилам смеяться над Путиным», — добавил В. Г.

«Да, вот где им несдобровать, этим педерастам», — пригрозила Ц. Х.

«Идиоты они, «Шадиманов» нашей страны обкуривают, потому и сидим мы в этом аду уже двадцать лет. Смешон не Путин, смешны они сами. Пусть на факты посмотрят и потом смеются. Смеется тот, кто смеется последним», — констатировал У. М.

«А нас заставляют — откройте второй фронт…» — возмутился Е. С.

«Свое население обманывают: во всем, что подорожало, виноват Путин», — заметил У. М.

«Эх вы… Один Путин и «Большая семерка»… Молодец Путин, а у остальных какие ужимки?! Интересно, над чем они смеялись?» — поинтересовалась Н. Д.

«Что-то «Мечта» оживилась на этой странице. Наверное, скоро выйдете с призывами «Долой Европу! Да здравствует Россия!» — вступил в разговор явный сторонник грузинской оппозиции И. Г.

(сс) The White House Саммит G7

«Мы со всеми хотим хороших отношений, но зачем мы, грузины, нужны Европе? Чтобы призывали нас к войне с Россией? Пусть сами воюют, почему просят Путина поставлять им пшеницу? И так мало хлеба едят. Так пусть и на него введут санкции против России и вообще не едят хлеба», — ответил Е. С.

«Какой второй фронт? Кто сказал это? Что от Грузии требуют второго фронта?» — поинтересовался А. К.

«Слушают пророссийские каналы», — прокомментировала «защитников Путина» И. Г.

«Но вы же слушаете европейские каналы? И что говорят? Что у России на Украине военные ресурсы иссякают и сейчас есть шанс вернуть территории? И как должны вернуть, если не будем воевать? И еще принятия закона об ЛГБТ требуют, чтобы статус кандидата присвоить? Это не диктатура???» — возмущенно ответил Е. С.

«Путин может никому не нравиться, но пусть кто-нибудь этих дипломатов (лидеров «Большой семерки») научит дипломатии. Клоуны… Кайфуют от войны. Вместо того, чтобы остановить войну, подливают масла в огонь», — заметила М. К.