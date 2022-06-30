Каспийский саммит в Евразии и в мире приобретает новую, исключительную роль. Появившийся для решения прикладных и правовых вопросов, соседских споров и экологических проблем, он вырос до важного узла в геополитической архитектуре материка.

Иван Шилов ИА REGNUM Морской порт

Особую значимость мероприятия подчёркивает и то, что все лидеры «пятёрки» 29 июня присутствовали в Ашхабаде лично. График президента России Владимира Путина в последние дни получился особенно насыщенным. До Туркмении он посетил Душанбе, где обсуждал с Эмомали Рахмоном безопасность границы Таджикистана и Афганистана, а перед международным турне Путин по видеосвязи вместе с главами Бразилии, Индии, Китая и ЮАР принял участие в саммите БРИКС, а также в расширенном формате БРИКС+, где к диалогу подключились ещё 13 государств — Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.

Сейчас Каспийский саммит, вместе с ЕАЭС и ШОС, становится ещё одной важной площадкой для укрепления связей внутри Евразии. И причина заключается в растущем значении Каспийского моря. Ранее основной интерес к нему формировали крупные нефтегазовые месторождения, сейчас же наступает время для комплексного развития этих мест. В первую очередь строительства транспортных линий, что позволит вывести на новый уровень торговлю между государствами Каспийского региона и открыть транзитные пути.

«Объём российской торговли с Прикаспийскими странами постоянно растёт. Так, в 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть — 35% — и составил 34 млрд долларов. В январе–апреле он прибавил ещё 12,5%», — сказал Путин в ходе заседания.

kremlin.ru Встреча глав государств — участников шестого Каспийского форума в узком составе

Особенно активизировалась торговля с Ираном — рост на 81% в 2021 году и ещё на 31% — в первые месяцы 2022 года. Главным партнёром России в регионе является Казахстан. С Азербайджаном переговоры чувствительны, учитывая роль Баку в территориальных спорах в Закавказье, где Москва выступает в роли миротворца, а также важное место Азербайджана в торговых маршрутах, в том числе в трансграничных перевозках по железной дороге вдоль моря. У сотрудничества России и Туркмении высокий потенциал, возможность раскрыть который появилась при новом президенте страны Сердаре Бердымухамедове, когда-то учившемся в РФ и работавшем в посольстве страны в Москве.

В итоговом коммюнике стороны закрепили положения договорённостей в сфере безопасности. В частности, стороны подтвердили, что не станут предоставлять территории другим странам для совершения агрессии и других военных действий. Основой партнёрства в интеграционных объединениях Евразии является равноправие и верховенство утверждённых всеми сторонами принципов, что является существенным отличием от западной модели взаимодействия, где правила создаёт лишь одна сторона. В ходе саммита Путин подтвердил приверженность Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Россия призывает партнёров объединяться перед общими вызовами, не вмешиваясь во внутренние дела, проявляя уважение к культуре и традициям. Стороны фокусируют внимание на проектах, которые могут быть взаимовыгодны и полезны. На Каспии их спектр широк — от энергетики, транспорта и туризма до социальных проектов, сферы безопасности, образования, культуры и спорта.

Ключевой проект Каспия — международный транспортный коридор Север — Юг, прокладывающий путь из Санкт-Петербурга в Мумбаи. Этот маршрут понемногу начинает работать. Россия строит в Астраханской области логистическую инфраструктуру, оборудует порты, создавая возможности для контейнерных и других перевозок по морю. Азербайджан и Иран развивают железные дороги. МТК должен стать одной из опор транспортного каркаса, связывающего Евразию, и залогом благополучия материка.

Alexxx1979 Порт Астрахань

Также участники «пятёрки» надеются на развитие туризма. В 2023 году ожидается появление на Каспии большого круизного лайнера «Пётр Первый», строительство которого ведёт сейчас Россия. Интересна и культурная повестка. Президент РФ предложил партнёрам провести фестиваль ковроткачества, собрав воедино шедевры, которыми гордятся страны.

«В свою очередь, Союз кинематографистов России предлагает провести совместный кинофорум. Это тоже полезная идея, думаю, вполне можно было бы поддержать», — сказал Путин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил углубить культурно-гуманитарное взаимодействие, создав в регионе консорциум аналитических структур, которые могли бы изучать регион и вести дискуссии на экспертном уровне. Лидер Туркмении выступил с идеей создания новой Каспийской экологической программы для рационального использования богатых природных ресурсов Каспия. Азербайджанский президент Ильхам Алиев поднял проблему обмеления Каспия. Президент Ирана Ибрахим Раиси видит перспективы развития сотрудничества в сферах транспорта, транзита, туризма, а также рыболовства.

Расположенное в центре материка Каспийское море становится новым ключом к интеграционным процессам в Евразии.