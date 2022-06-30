В соцсетях активно обсуждают заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

29 июня Столтенберг заявил журналистам, что Россия не застала НАТО врасплох спецоперацией на Украине: «Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начало вкладывать больше денег в оборону».

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Подписчики новостного телеграм-канала обвинили Столтенберга в лицемерии. Они убеждены, что вся суть НАТО сводится к противостоянию с Россией.

«Точно, может, с 1945 года готовились?» — иронизирует Андрей.

«Вообще откровение. Даже слов нет», — смеётся Kete H.

«Уже не палятся», — комментирует Илья.

«НАТО готовилось к этому с момента создания НАТО», — убеждена Алина Г.

«Украинцев готовились кинуть в пекло», — пишет N. V.

«А до этого в нарды играли?» — оставил саркастический комментарий Иван.

«А чего тогда отнекивались?! Значит, всё правильно делает наш президент», — считает Сергей.

«А то мы не знали», — отметил Андрей.

«Да как бы не новость. Все и так это знали», — подчеркнул Игорь.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Военные учения стран НАТО, с участием Грузии и Украины

«Но так и не подготовились», — иронизирует Дмитрий.

«Соврал Столтенберг, с года так 1949-го», — пишет Александр.

«С 1949-го, если что. Тоже мне новость», — не удивлён Владимир К.

«Кишка тонка у НАТО», — считает Александр.

«Ну вот и всё, маски сброшены, только ничего у них не получится», — рассуждает Наталья М.

«Ну вот всё и прояснилось. А то всё партнёры, партнёры», — комментирует Ом О.

«Ещё остались люди, которые не хотят в это верить???!!! Они к этому готовились с момента своего основания!!!» — подытожила обсуждение Антонина Р.

Напомним, Организация Североатлантического договора (НАТО) была основана 4 апреля 1949 года.