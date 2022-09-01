Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что между ДНР и Украиной состоялся масштабный обмен пленными — 144 украинских боевика, включая тяжелораненых, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями, были обменяны на 144 бойца Народной милиции и военнослужащих Вооружённых сил России, спровоцировало дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 30 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Smdnr.ru Денис Пушилин

«Слава богу! Наши ребятки домой вернутся! Уверен, что их семьи сейчас на седьмом небе от счастья!» — написала Галина И.

Многие пользователи были крайне рады узнать, что наши военнослужащие, угодившие в бандеровские застенки, вернулись домой живыми.

«Новость очень хорошая. Это означает, что 144 российских героя вернётся на свою Родину. Надеюсь, командование и народ примет их как следует. Всё-таки парни прошли через ад», — указывает Андрей Б.

Mil.ru Российские военные

Некоторые комментаторы отмечают, что в обменный фонд со стороны ДНР угодили почему-то представители националистических батальонов, которых ранее никто не собирался использовать для таких целей.

«Бастрыкин ещё вчера говорил, что «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выдаём. И вот их группа уже на воле. И почему мы об этом узнаем от Главного управления разведки Украины? Это что, типа тайный обмен должен был быть?» — спрашивает Виктор С.

Часть людей возмутило то, что первыми обменом стала хвастаться украинская сторона, которая решила выдать эту новость за очередную «победу» киевского режима. Граждане считают это серьёзной недоработкой со стороны российского руководства.

«Если российское командование сказало да обмену, значит, тому есть веские причины. Понятное дело, что никому они их разглашать не будут. Никто не будет, ни в какой стране. Но почему информация об обмене первой всплыла со стороны бандеровцев? Почему опять информационный фронт мы проигрываем?» — задаётся вопросом Николай К.

«Понятное же дело, что люди у нас болезненно относятся к такого рода обменам. Народ России и Донбасса ждёт суда над нацистами. Людям надо объяснять, что именно калек мы обменяли, а не головорезов, пытавших наших военнослужащих», — пишет Максим М.

Ряд пользователей уверен, что обмену подлежали только те представители нацбатальонов Украины, которые больше никогда не смогут взять оружие в руки.

«Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подлежит трибуналу и смерти, но именно преступники. Мы ведь цивилизованное государство. Если нет преступлений, зачем убивать? Они и так наказаны уже: руки и ноги им на Украине не пришьют, будут до конца жизни калеками. Считаю, что они уже понесли справедливое наказание, пускай теперь украинцы на них посмотрят и сделают выводы о том, следует ли им воевать с Россией», — предлагает Роман Р.

В большинстве своём люди считают необходимым любыми способами вызволять пленных российских военных, а также военнослужащих Луганской и Донецкой Народных Республик, потому что они нужны нам живыми, а дни киевского режима в любом случае сочтены. Вскоре процесс денацификации настигнет всех носителей человеконенавистнической идеологии без исключения.

«Веры нет сейчас никому. Но тем не менее наши ребята живые и вернутся домой. Это главное!» — считает Елена З.

Напомним, 29 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин написал в своём Telegram-канале о том, что между ДНР и Украиной состоялся масштабный обмен пленными — 144 украинских боевика были обменяны на 144 бойца Народной милиции и военнослужащих Вооружённых сил России. Глава республики отметил, что среди обменянных есть и рядовые представители националистических батальонов, но их состояние оценивается как плачевное: «ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями».