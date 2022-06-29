Президент США Джо Байден устал от вопросов о повторном выдвижении в 2024 году, согласно публикации New York Times, в которой отмечается, что его администрация также приходит в раздражении от постоянных «спекуляций» прессы вокруг данной темы.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Несколько человек сказали, что президент и его окружение сбиты с толку слухами о том, что его партия ищет некий план Б, в то время как Байден, победивший Дональда Трампа, ясно дал понять, что намерен баллотироваться снова», — отмечает газета.

Президент также недоволен тем, что многие члены его партии выражают постоянные сомнения по поводу его возраста и умственных способностей. На фоне высоких цен на бензин и стремительно растущей инфляции демократы также усомнились в лидерских способностях президента.

Joebiden.com Джо Байден

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Люди обеспокоены инфляцией. Инфляция особенно вредит людям, которые находятся на пенсии или близки к пенсионному возрасту. За время пребывания Байдена у власти люди беднеют. Многим пенсионерам из-за этого придется вернуться к трудовой деятельности, но они могут быть уже не в состоянии. Они всё время поступали правильно, а Байден их подвел», — считает Chárlie.

«Инфляция вредит всем. Почему люди пытаются притвориться, что она вредит им больше, чем другим, только потому, что они старше? Мне 37 лет, и я тоже потерял много тысяч долларов. Поверьте, мне тоже больно! Я не планировал работать до 60 лет. С моими сбережениями я должен был выйти на пенсию в 50 лет, но всё изменилось за последние 18 месяцев», — отвечает libsarepedos22.

«Заправка топливных баков на полугрузовике стоит 1400 долларов. Два года назад это стоило $400 — $500. Это вызывает эффект снежного кома — рост цен на продукты питания, товары для здоровья, автомобили, электронику и всё остальное. Некоторые автотранспортные компании вынуждены закрываться. Политика Байдена разрушает эту страну», — жалуется Chárlie.

«Он раздражен, потому что они постоянно спрашивают его о том, чтобы баллотироваться во второй раз, но он не помнит, когда был первый раз», — шутит elofugarit.

«Похоже, Байдена раздражают любые вопросы. У нас был президент, который любил отвечать на вопросы. Теперь у нас есть тот, кто не может. Конечно, я скучаю по дешевому бензину, низкой инфляции, сильному фондовому рынку и злобным твитам Трампа», — вспоминает conservam1.

«Всё дело в уважении. Если бы Байден сделал хоть что-то, достойное моего уважения, он бы его получил, хотя бы за должность, которую он занимает, и за мою любовь к стране. Лично я не видел, чтобы он сделал что-то достойное. И я подозреваю, что говорю от имени большинства наших граждан», — размышляет unitedstatesman.

«Занимательно, что Байден считает, что заслуживает уважения со стороны прессы, хотя Трампа пресса не уважала. Это либо косвенное признание с его стороны, что пресса предвзята, либо предположение, что он лучше Трампа, но опросы показывают, что мало кто согласится с последним», — подчеркивает justinplayfair.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Напомним, худшего показателя достиг рейтинг одобрения президента США Джо Байдена, он снизился до 36%. Об этом 23 июня сообщает Reuters со ссылкой на данные совместного опроса с Ipsos.

«Рейтинг одобрения президента Байдена падает четвёртую неделю подряд, достигнув 36%», — говорится в сообщении.