Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса до 2030 года, провозглашающая, что «Россия представляет самую главную и прямую угрозу для безопасности союзников, для мира и стабильности в евроатлантической зоне», стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Россия — «главная угроза» их интересам потому, что у России есть свои собственные интересы», — считает Кирилл О.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза

Многие пользователи были ошарашены столь прямолинейным определением, которое дал североатлантический военный блок в отношении нашей страны.

«То бишь они уже на официальном уровне объявили нас врагом? Вот это да!» — удивляется Давид О.

«А когда-то по-другому разве было? Только раньше они об этом в открытую не заявляли, а теперь их ничего не сдерживает — орут во всё горло, что Россия для них — враг. А ведь кто-то не верил, думал, что они все добрые и пушистые», — указывает Артемий Т.

Некоторые комментаторы уверены, что НАТО всегда считала Россию своей угрозой.

«Это не новость. НАТО — оборонительная организация, которая расширилась так сильно, что подступила вплотную к российским границам и теперь свято верит в то, что Россия сама подошла к её границам», — подметил Dutch M.

Часть людей полагает, что альянс видит угрозу в лице России, потому что наша страна, словно кость в горле, мешает Западу безнаказанно грабить весь мир.

«Россия стала угрозой однополярному миру. Угроза самому главному мировому террористу — США, которые привыкли делать бабло за счёт войн и убийств мирного населения, а потом толкать речи о демократии и свободе. Россия — угроза лицемерию и лжи Запада, поэтому её ненавидят там», — считает Татьяна Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Ряд пользователей указывает на то, что схватка между НАТО и Россией не прекращалась никогда, лишь временно затихала. Блок создавался специально, чтобы противостоять Советскому Союзу, поэтому неудивительно, что он точит зубы на правопреемницу СССР.

«НАТО изначально создался в 1947 году после фултонской речи Черчилля, чтобы не допустить влияния СССР после победы во Второй мировой. Коалиция стран Варшавского договора была создана только в ответ на создание НАТО. Вся цель существования НАТО — это раздувание мнимой угрозы со стороны России. Иначе их существование не будет иметь ни малейшего шанса и целесообразности», — поделилась своим мнением Ирина В.

«Не было бы России, не было бы и НАТО. Эта организация изначально создавалась для противодействия нам. Так что тут ничего удивительного нет. Удивительно другое: почему мы продолжаем кормить Запад? Против нас ведут военные действия, вводят санкции, называют нас угрозой, а мы до сих пор их кормим!» — возмущается Олег Г.

Нашлись и те, кто уверены, что России пора формировать против НАТО свой собственный альтернативный альянс, сопоставимый или превосходящий его по мощи.

«Пора, видимо, и нам создавать широкую военную коалицию. Например, КИРБИС или КИРИБС (Китай, Индия, Россия, Иран, Белоруссия, Сирия)», — предлагает Авс А.

Напомним, 29 июня на официальном сайте Североатлантического альянса была опубликована информация, согласно которой лидеры стран — членов НАТО по итогам первого заседания саммита в Мадриде утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, провозглашающую, что «Россия представляет самую главную и прямую угрозу для безопасности союзников, для мира и стабильности в евроатлантической зоне».