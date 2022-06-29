Заявление первого заместителя постпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что члены Совета Безопасности ООН начинают уставать от украинской тематики, и даже театральные трюки и уловки президента Украины Владимира Зеленского не помогли поднять «градус дискуссии» на последнем заседании, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

«Он так уже с начала своего срока исполняет на мировом уровне. Горе-актёр. Так ведь ещё умудряется врать и обманывать собственный народ!» — возмущается Аделина Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что к такому результату и должны были привести глупые театральные постановки украинского президента на столь серьёзной политической площадке.

«Ну по факту так и есть, он нечего нового не предложил. Только опять просил дать оружие, говорил, что нужно помочь Украине, и всё остальное по старой схеме. Интересно, когда уже Зеленский поймёт, что проиграл?» — задаётся вопросом Виктория К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский — кукла, и даже члены Совбеза это знают, но вынуждены выслушивать все эти бесконечные просьбы о помощи, потому что кукловодом Украины выступает президент США.

«Просто уже все устали от этого клоуна. Раньше его воспринимали всерьёз, а теперь, когда уже прошло время, все поняли, что главный на Украине — Байден, а не какой-то там Зеленский. Все стали к Зеленскому обращаться по-обычному, как к какому-то местечковому чиновнику», — отметил Александр Я.

Часть людей полагает, что у Зеленского было бы чуть больше шансов достучаться до Совбеза ООН, сделай он хоть что-нибудь существенное на своём посту.

«Зеленский всем надоел уже, только и делает, что попрошайничает, вместо того чтобы мирные переговоры вести. Этот нацист просит смертоносное оружие, которое ему всё равно не дадут. Объясняли уже десять раз, а он всё в ту же закрытую дверь долбится. Как такого терпеть можно?» — написал Елисей Р.

«Зелька всегда был бездарным актёром в бездарных постановках уровня художественной самодеятельности. Потому и не удивляет уже никого его дешёвая игра», — отмечает Надежда С.

Ряд пользователей указывает на то, что актёрская игра Зеленского может убедить лишь крайне неискушённого простолюдина, чей культурный уровень оставляет желать лучшего.

«По факту, да. Зеленский — просто актёр, и не более того. На серьёзных людей его кривляния не работают, а вот для плебса — в самый раз», — указывает Ярослав К.

«Одно только спасает его актёрское мастерство — он умело играет жертву, которой не является. Давно бы уже про Украину все забыли, но его слёзные кряхтения не позволяют Западу слить надоевшую марионетку в утиль», — считает Ольга А.

Нашлись и те, кто уверены, что невозможно требовать от Зеленского стать настоящим политиком, потому что он никогда таковым не являлся, а лишь исполняет постановку под руководством Соединённых Штатов Америки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«А что вообще Зеленский, кроме актёрства, может? Ничего. Так что неудивительно, что он себя так ведёт. Иначе что ему ещё делать остаётся? Играет президента, пока США всей Украиной управляют», — поделился своим мнением Денис М.

Напомним, 29 июня первый заместитель постпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский написал в своём Telegram-канале о том, что члены Совбеза ООН начинают уставать от украинской тематики, и даже театральные трюки и уловки президента Украины Владимира Зеленского не помогли поднять «градус дискуссии» на последнем заседании.