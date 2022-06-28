Шестидесятилетняя Гилейн Максвелл, обвиняемая в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних совместно с финансистом Джеффри Эпштейном, была приговорена к 20 годам тюрьмы. Американские интернет-пользователи, пристально следившие за судебным процессом, бурно обсудили вердикт под соответствующей публикацией The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Насилие

Wemp.app Джеффри Эпштейн

«Мне бы хотелось узнать имена многочисленных клиентов Максвелл и Эпштейна, для которых они находили этих девушек», — пишет @bella_winter_1.

«Я очень хочу увидеть этот список. Но нам никогда его не покажут», — отвечает @SimonTanner13.

«Ей должны были дать больше», — считает @Meghaniste.

«Этот скандал был очень мило и эффективно замят», — уверен @rudydog1411.

«Примечательно, что Билл Гейтс был знаком с Эпштейном и даже ходил с ним на совместные вечеринки», — напоминает @SiennaBern.

«Его развод случился как раз тогда, когда эта история только разворачивалась. Да, похоже, Билли немного запыхался», — отвечает @Janika40.

«Ей дали только 20 лет? Этого недостаточно», — указывает @silentwhoa.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие

«Похоже, она легко отделалась», — подчеркивает @theDRYbot.

«Уважение ее адвокату, потому что она заслужила большего срока», — отмечает @GuapoSuavee.

«Преследуйте тех, кого она снабжала. Независимо от того, к чему это приведет», — требует @statmonkey.

«Разрушить жизни МНОГИХ молодых женщин и получить всего 20 лет. Еще одно доказательство того, как сильно это общество ненавидит женщин или не уважает их. Это отвратительно», — негодует @TheRochaSays.

«Недостаточно. Она выйдет намного раньше, без сомнения… Что за мир», — злится @CamilleCarrigan.

«Разве люди раньше не получали пожизненное за марихуану?» — недоумевает @Shogun_Cato.

«Мы получили больше информации из короткого процесса Депп-Хёрд, чем за месяцы и месяцы этого дела. Нам нужны имена ее клиентов!!!» — восклицает @Rantaramic.

Напомним, что Максвелл является дочерью медиамагната а, владевшего старейшим в мире издательством Macmillan. Её обвинили в том, что, находясь в близких отношениях с Джеффри Эпштейном, она находила будущих жертв для своего любовника, которых, используя свой «богатый жизненный опыт и различные психологические приёмы», склоняла к предоставлению нужным людям сексуальных услуг.

Эпштейн был задержан в штате Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Уголовное преследование в отношении него было прекращено после самоубийства финансиста в тюремной камере 10 августа 2019 года.