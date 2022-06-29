Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен официально предложила провести второй референдум по вопросу независимости Шотландии 19 октября 2023 года. Для проведения референдума нужно принять закон, сначала его должен принять шотландский парламент, затем одобрить парламент Великобритании. В связи с тем, что Вестминстер может отказать в одобрении закона, Стержден обратилась в Верховный суд Великобритании с просьбой разрешения вопроса о полномочиях шотландского парламента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Великобритании

Firstminister.gov.scot Никола Стерджен

«Я действую ответственно, уважая букву закона, я прошу Верховный суд сделать так, чтобы этот вопрос не вызывал юридических сомнений. Я надеюсь, что Верховный суд примет решение, которое позволит провести референдум в установленные временные рамки, 19 октября следующего года. У живущих в Шотландии должна быть возможность выразить свое мнение о независимости, иначе будет ситуация, в которой Великобритания будет не демократическим добровольным союзом, о котором нам всегда говорили. Вместо этого она станет конструкцией, в которой шотландская демократия является узником британского премьер-министра», — сказала политик.

Часть пользователей считает, что проведение повторного референдума не имеет смысла, потому что в 2014 году население Шотландии уже голосовало по вопросу независимости, и было принято решение остаться в составе Великобритании. При этом нахождение в составе Великобритании не мешает шотландцам участвовать в выборах, не нарушает их свободу слова и никаким образом не ущемляет их гражданские и политические права.

«Они выражают свое мнение на протяжении многих лет, и продолжают это делать. В 2014 году большинство сказало, что оно не хочет независимости, или она забыла?» — спросил @James_Dgn.

Некоторые пользователи уверены, что второй референдум провалится так же, как и первый, поэтому нет смысла его проводить.

«Когда они проиграют второй референдум о независимости, через сколько они решат провести третий?» — поинтересовался @UpTheLilywhites.

«Я верою в то, что они уже высказали свое мнение на референдуме. Зачем нужен референдум, если когда тебе не нравятся результаты, то ты можешь провести еще один, а потом еще один, а если и тот не понравится, то еще один, и так до тошноты. Какова цена демократии?» — прокомментировал @Caradog42.

«Если они опять проголосуют против, мы можем проголосовать за недоверие Шотландской национальной партии?» — спросил @PeterBa17 493 285.

В комментариях напомнили, что с момента прошлого референдума прошло восемь лет, за это время шотландское правительство успело поменяться, Великобритания вышла из состава Европейского союза и произошло много других вещей, именно поэтому у жителей Шотландии должно быть право передумать и еще раз ответить на вопрос.

«Шотландия проголосовала за пронезависимый парламент, который вынес манифест о проведении референдума в течение своего текущего парламентского срока. Здесь уже не важно, за независимость вы или против, нужно уважать представителей парламента», — считает @danrobertson89.

«Она на 100 процентов права, шотландская независимость — это право шотландцев выбирать свое будущее», — написал @ScotlandFC1.

Ряд комментаторов отметили, что шотландцы в большинстве голосуют за Шотландскую национальную партию, поэтому фактически они давно ощущают себя самостоятельным государством, и они не выбирали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который разрушает всю страну и тянет Шотландию на дно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Это честно, нам не нужно, чтобы Борис Джонсон, которого мы не выбирали, решал, чего хочет население Шотландии», — написал @fyndins.

«Нам нужна независимость от рук Бориса. Чем скорее, тем лучше. Хочу увидеть выражение лица Бориса, когда он услышит о независимости Шотландии. Это бесценно!» — прокомментировал @tamsjointbiz.

Среди пользователей есть те, кто не отказался бы выйти из состава Великобритании, проживая в других регионах Великобритании, из-за некомпетентного премьер-министра.

«Я думаю, с вами согласятся миллионы жителей из Англии и Уэльса. К сожалению, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия и Англия образуют Соединенное Королевство. Я живу на северо-востоке Англии. Избиратели здесь преимущественно лейбористы. Тайнсайд может выйти из состава Англии, потому что мы тоже не выбирали Бориса Джонсона?» — спросил @RonnieStidolph.

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