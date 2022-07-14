Президент США Джо Байден в ходе переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом оговорился, назвав НАТО угрозой.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям», — цитирует американского лидера РИА Новости.

После сказанного президент США поправил себя, отметив, что вместе альянс «борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с Юга».

Инцидент обсудили в мессенджере Telegram, многие участники обсуждения сочли оговорку Байдена уместной.

«По Фрейду оговорочка вышла», — иронизирует IVP.

«Да не оговорился он. Им угрожают их неадекватные инициативы и амбиции. Как говорится, инициатива бьет инициатора», — добавил Никита.

«Вот тут он прав», — с юмором отметил Олег.

«Самоугроза», — смеется Андрей Б.

«Не оговорился в этот раз. Правда рвется наружу», — пишет John S.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Случайно правду ляпнул, точно как и Буш на лекции про Ирак», — отреагировал Nikita T.

«Это он проговорился, а не оговорился», — с сарказмом добавил Maria J.

«Ну хорош уже глумиться над дедулей! Отправьте уже на незаслуженный отдых», — призвал Jester S.

«Ошибся или нет, а Бог заставил его сказать правду», — написала Ольга.

«Он не оговорился. Он не смог об этом умолчать», — не без сарказма комментирует один из участников обсуждения.

«Уже и в Белом доме начала прорываться правда», — отметил Александр С.

«Это он выдал страшную тайну», — шутит Евгений.

«Что у трезвого на уме…» — смеется Andrew A.

«Не оговорился! Дедушка зевнул, а правда выскочила», — смеется Надежда К.

«От маразматика [ядерный] чемоданчик уберите», — призвал Сергей.

«Вот так врёшь-врешь, да нечаянно правду скажешь! ©» — подчеркнула Елена.

«Агент Байденков шлёт сигналы», — иронизирует Konstantine D.

«Самой большой угрозой НАТО являются для США, потому, что всякие шавки типа Прибалтики или Польши постоянно провоцируют конфликты и США впрягаться должны в крупные экономические противостояния. Трамп хотел, чтобы США вышли из НАТО, и это бы уберегло их от конфликтов. Или США могли бы отказаться от выполнения 5-й статьи устава НАТО. Потому что ядерная война им тоже не нужна, а вот шавок не жалко», — считает Злата В.

«Дурачком выставляют дедушку. А он играет — роль у него такая. С дурачка спросу нет…» — считает один из комментирующих.

«Чем они его пичкают? Вот без шпаргалок и таблеток в корень зрит…» — с сарказмом подытожил Ваня И.