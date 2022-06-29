В случае серьезной нехватки газа британские власти могут прекратить поставки топлива в Европу, сообщила 29 июня газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Данная мера станет одной из первых в рамках чрезвычайного плана, который может быть инициирован энергетической компанией National Grid. Издание уточняет, что предусматривается перекрытие трубопроводов, которые идут в Нидерланды и Бельгию.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что в Европе отсутствуют такие понятия, как единство и солидарность.

«Каждый за себя! А как иначе? Сплоченные!» — с сарказмом отреагировала Татьяна С.

«Газовый шантаж? Вот сволочи!» — не выдержал Алекс.

«Пауки в банке начинают немного голодать и поглядывать друг на друга с аппетитом», — смеется Валерий Н.

«Они уже начали. Просто пока стараются не делать это на людях», — ответила Валерию Н. Лилия П.

«Британия использует газ как оружие? Санкции, немедленно!» — призвал Венедикт С.

«Ну что вы? Это другое, понимать надо. Британия же, кто в ее сторону-то скажет», — ответила Венедикту С. Лилия П.

«Такая замечательная европейская солидарность, аж рыдать хочется!» — иронизирует Дмитрий Р.

«Свора собак переругается», — смеется Александр И.

Пауль де Вос. Собачья свара

«Правильно! Каждый сам за себя!» — смеется Александра М.

«Это они, чтобы цену на газ поднять. Ничего личного, просто бизнес, как говорится…» — предположил Алексей П.

«Газ уже в январе будет стоить от 3 до 5 тыс. долларов за 1000 кубов», — предположил Роман Ш.

«Дружба по-европейски», — шутит Лали М.

«Обычные партнерские отношения…» — с сарказмом добавила Ирина Т.

«Ну красавцы — главное чтоб своя задница в тепле была», — пишет Александр Б.

«Небывалое «единство» Европы!» — написал Игорь Ф.

«Не изменяют себе. Традиции», — отреагировала Regina R.

«Вы воюйте, мы вас подождём. Джентльмены», — шутит Vitalik.

«Помните, как на Западе воровали друг у друга медицинские маски? Представьте себе, что будет зимой с газом и электричеством», — пишет alekZz.

«Мы вместе, но табачок всё же врозь», — смеется Тёма.

«Какие же они все светлоликие! Насколько же думают о ближнем своем! Мое почтение! Но если подобное заявит Россия…» — смеется Alena L.

«Н-да! Хитрые бритиши заранее подготовились, выскочив из ЕС. Что тут скажешь? Европа, к сожалению, но заслужила такое отношение к себе, потеряв вообще какой-либо суверенитет», — отметила Татьяна Ш.

«В кой-то веки «джентльмены» предупредили честно и заранее», — комментирует новость Oleg.

«Судя по динамике развития событий, не если, а когда», — подчеркнула Александра Л.

«Англия напоминает дворового подстрекателя. Эдакого слизняка, который сам не дерётся, но стравливает…» — отреагировала Марина.

«Очередной смачный плевок американо-англосаксонского мира в лицо Европы. А жалкий евровассал всё вытирается и кланяется пану. Нет больше Европы. Закат её давным давно закатился», — пишет Alexan2r.

«Я все больше убеждаюсь, что, если бы не НАТО, они бы поубивали друг друга», — добавил Vasiliy K.

«Эти не упустят возможность подложить свинью», — написал «Zелёный Кот».

«О, европейская грызня начинается», — иронизирует Nastia.

«Кольца анаконды затягиваются. Всё идёт по плану», — с сарказмом иллюстрирует ситуацию Veronika A.