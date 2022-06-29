Бельгийские власти уверены в том, что конфликт на Украине можно решить лишь на поле боя, и потому они продолжат оказывать помощь киевскому режиму. Об этом 29 июня заявил бельгийский премьер-министр Александер де Кро.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что подобными заявлениями Украину обрекают на «войну до последнего украинца».

«Всё как и задумывалось! Война до последнего украинца!» — с сарказмом написал Александр П.

«Чем дольше это продлится, тем больше областей войдут в состав РФ», — пишет Polovec Pechenegovich.

«Гораздо выгоднее договориться и совместно [ударить] по НАТО. Только есть ли с кем договариваться?..» — спросил El Camino.

«Закончатся украинцы, в топку отправят поляков или прибалтов… Найдут метод, чтоб пятую статью НАТО не выполнять напрямую, а только сочувствовать со стороны и дровишки подкладывать», — пишет Нина.

«Есть вариант решить путем переговоров, но тогда с Украины Европа и США семь шкур сдерут. Короче, как в сказке: прямо пойдешь — и себя и коня потеряешь; налево пойдешь — коня сохранишь, себя потеряешь; направо пойдешь — себя сохранишь, коня потеряешь», — отреагировал Александр Т.

«Так и будет — полная капитуляция Украины», — отметила Татьяна М.

«Реально народ Украины хотят истребить», — добавила Елена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация. ВСУ. Украина

«Прощай, Украина! Зеля (Зеленский. — О. П.) тебя приговорил», — пишет Алексей Л.

«Сразу было понятно, что им мир, в котором есть Россия, не нужен», — написал abdulla.

«Странно, что это решает премьер Бельгии. И вообще за Украину решают все, кому не лень, а ее, похоже, это не смущает даже», — отметила Irina.

«Другими словами, получен приказ самоуничтожиться», — пишет Tatiana A.

«Зато отпал вопрос, докуда идти России. Понятно, что оставлять ничего нельзя», — комментирует SVP.

«Господин де Кро, не извольте беспокоиться. Именно так он и будет разрешён. Разговаривать с бешеной собакой затруднительно — она имеет своё видение мира. Поэтому лучше долбануть палкой», — отреагировал Антон В.

«А кто-то возражает? Договариваться с украинцами — себе дороже. Обманут и ещё насмехаться будут. Так что выход один…» — добавила Ольга.

«Не для того поджигали, чтобы тушить. Ждите… Так и будет — завершим! Братья работают», — написал Геннадий Д.

«Приговоренные…» — отреагировала одна из участниц обсуждения.

«По просьбам бельгийцев — до границы с Польшей», — иронизирует Вера.

«Жены с детьми на работу в Европу, мужей — в яму. Прибыли от продажи оружия себе в карман. Идеально», — с сарказмом добавил Nick.

«Военным — так военным. Значит, пойдём до Львова», — написал Pavel C.

«Украина, проснись, наконец! Вас приговорили», — отреагировала Татьяна.

«Премьер Бельгии Александр де Кро на саммите НАТО заявил об общении с Зеленским: «Мы четко дали понять: эта война может быть выиграна только на поле боя». То есть воевать с Россией в НАТО на Украине готовы до последнего украинца. Украинскую колонию, где они захватили власть в 2014 [году], им не жаль. А марионетки, типа Зеленского, служат не Украине и её народу, а своим англосакским хозяевам, и потому Украину им тоже не жаль — украсть бы побольше на войне, да замок в Британии повыше купить себе. Жаль людей на Украине, которые стали заложниками. Надежда лишь на освобождение Россией», — прокомментировал новость в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.