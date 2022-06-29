19 октября 2023 года должен состояться второй референдум о независимости Шотландии. Об этом, как сообщает 28 июня The Guardian, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Цитата из к/ф «Храброе сердце». реж Мэл Гибсон. 1995. США За свободу Шотландии!

Политик отметила, что она изложит план действий на тот случай, если британское правительство не даст разрешение на проведение референдума.

Намекая на отказ премьер-министра санкционировать референдум, Стерджен отметила: «Шотландская демократия не будет узником Бориса Джонсона».

Заявление политика обсудили в социальной сети «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram.

«Надо помочь товарищам оружием. Да побольше», — с сарказмом написал Гаврила Е.

«Даже за одно то, что объявили именно в это время, спасибо», — пишет Лёля И.

«За независимость Шотландии», — отреагировал Белый Медведь.

«Ну ждем, как косматый (Джонсон. — А. Ц.) начнет верещать про сепаратизм и террористов», — написал Андрей П., проведя аналогию с Украиной.

«Свободу Ирландии и Уэльсу!» — шутит Дмитрий.

«Ну вот и Шотландская Народная Республика на горизонте нарисовалась», — смеется Дмитрий.

«Ну это если доживут на этом острове. А то Бориска [Джонсон] угрожал России объявить войну, боюсь, что остров превратится во впадину», — прокомментировал новость ОК.

«Надо помочь Шотландии оружием. И инструкторов направить», — с сарказмом призвал Стенокардия напряжения.

«В Испании тоже кто-то там (Каталония. — А. Ц.) отделялся, отделялся да и не отделился», — отметил Grigory.

«Надо бы помочь. Считаю, что на референдум должна поехать делегация из РФ, посетить шотландский парламент, рассказать им, что они свободная нация. А потом надо понемногу посылать им оружие и наших военных инструкторов, но Лондон не должен переживать по этому поводу, никакой угрозы Лондону это не несёт, мы же друзья!» — с сарказмом написала Татьяна, указывая на сходство с действиями западных политиков.

«Подготовить к отправке в независимую Шотландию партию «джавелинов» и французских орудий для реализации гражданского права…» — пишет Руслан Г.

«А ещё Уэльс!» — добавил Евгений Л.

«Верной дорогой идёте, товарищи шотландцы! Даёшь независимость Шотландии!» — с юмором отметила Наталия Л.

Azerifactory Митинг за независимость Шотландии 2018

«Нужно помочь братьям оружием. Как это делает Запад», — добавил Алекс Н.

«Похоже, у бриттов все реально стало плохо, раз не хотят пойти ко дну вместе с кораблем», — задумался Арсений Н.

«Как будто мы не знаем, как на Западе смогут сделать нужный им результат на выборах», — усомнился в объективности результатов референдума Евгений С.

«Это происходит, когда важнее с Россией разделаться в интересах кучки глобалистов, чем интересы и благополучие своей страны и своего народа. Молодцы шотландцы, зачем им полоумный премьер, который плевать хотел на граждан Британии, и такой же полоумный парламент, раз оставил этого дурачка лохматого страной рулить», — отреагировала Елена К.

«Октябрь 2023 года ещё не скоро. Этот референдум ещё перенести могут много раз или передумают проводить», — считает Litin Stan.

«Ирландцы следующие!» — добавила Inessa P.

«В добрый путь», — с сарказмом пишет Сеня К.

«Интересно, США поддержат борьбу за независимость Шотландии? Или это другое?» — задался вопросом Andrew N.

«Шотландцы, так чего ждать 2023 года, так всю жизнь прождете, решать надо здесь и сейчас!» — призвала Лариса.

«Им, наверное, нужны трофейные «стингеры» и «джавелины» в помощь», — шутит Серёга К.

«Шотландия поняла, что пора соскакивать с пробега — неровен час нарваться вместе с Англией…» — пишет Andrey.

«Если бы октябрь 2022-го, было бы лучше», — подчеркнул Tatti.

«Да здравствует свободная Шотландия!» — написала Inna I.

«Им год будут мозг выносить, надо быстрей делать референдум», — подытожил один из комментирующих.