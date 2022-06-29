Канцлеру Германии Олафу Шольцу показался смешным вопрос журналистки о гарантиях безопасности для Украины, передает немецкий телеканал Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Апофеоз

На пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» (G7) Шольц выступал перед журналистами, где ему задали вопрос, может ли он раскрыть детали гарантий безопасности, которые были обещаны Киеву Западом.

Канцлер Германии ответил, что может, продолжая улыбаться и тихо смеясь. Однако Шольц так и не представил подробностей, о которых его спросили.

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Реакцию Шольца на вопрос о гарантиях безопасности Украине обсудили в мессенджере Telegram.

«В клубе джентльменам верят на слово…» — отреагировал @legus ZOV.

«Он вспомнил про гарантии, которые Германия давала Януковичу», — добавил Sh. Vladimir.

«От этого смешка кое у кого побегут мурашки…» — отметил Кирилл Г.

«Он всё ещё смеётся, ну-ну», — отметила Надежда.

«Он дал понять, какие будут гарантии…» — подчеркнула Natasha P.

«Смейся! Смеётся тот, кто смеётся последним!» — отреагировала Милана Б.

«Придет зима — и мы посмеёмся», — добавила Svetlana K.

«Канцлер-хохотунчик. Как в одном фильме: «Не знаете, что сказать, — пойте». А тут не знаешь, что сказать, — смейся», — иронизирует Tatiana J.

(сс) Steffen Prößdorf Канцлер Германии Олаф Шольц

«До последнего украинца! Вот девиз, какие и кому давать гарантии?» — не понимает Татьяна Д.

«Они и себе-то не могут дать гарантии безопасности…» — отметила Irina.

«Смешливый какой… А украинцы ещё надеются на Запад», — добавила Татьяна.

«Похоже на то, что они издеваются и смеются над Украиной. Твари… Изуродовали страну и психику людей, а теперь скалятся, черти проклятые», — возмутилась Ann W.

«Очень, ну очень содержательный ответ. Теперь все понятно», — смеется Ольга.

«Какой неразвернутый ответ получился. Разворачивать не стали… от греха подальше», — шутит Konstantints T.

«Да, обстоятельный ответ, просто поражает своей конкретикой… Зеленский, читай внимательно и мотай на ус», — призвал 60 931.

«Говорят же нам, что цивилизованный человек всегда приветлив и вечно улыбается, а мы не верим. Вот доказательства…» — иронизирует Андрей Ш.

«Чтоб ответить на этот вопрос, ему сначала нужно Байдену позвонить», — отреагировал Killonax.

«Гарантии безопасности государству, которого не существует, не нужны!» — отметил Станислав.

«Кто бы самим немцам, полякам, литовцам, латышам, эстонцам… дал гарантии безопасности после спецоперации…» — написал Evgeny G.

«Смеется. А что ему ещё делать? Он, наверное, вспомнил одного такого, который галстук жевал», — с сарказмом добавила Елена П., напомнив о Саакашвили.

«Веселая ливерная колбаса», — шутит Зухра.

«Действительно смешно! Ну какие гарантии пан должен давать холую?!» — поинтересовался Алексей Z.

«Не к добру смеется Шольц», — добавил Андрей Васильевич.

«Шольц превращается из обиженной ливерной колбасы в надменную ливерную колбасу», — отметил Alex.

«Плевать ему на Украину. Даже соврать ничего не смог…» — написала Regina R.

«Колбаскин все хохочет», — иронизирует Viktorya.

«Потому, что гарантии безопасности для Украины со стороны Германии — это реально смешно. Гарантия безопасности психа — только смирительная рубашка. И Шольц это понимает», — подытожил Designcannes.